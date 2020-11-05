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Експерти склали список найбільш
економних електромобілів

Експерти склали список найбільш економних електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:03

Експерти склали список найбільш економних електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
При складанні топ-10 враховувалися реальні, отримані в результаті випробувань, показники енергоспоживання.

Дивися повний текст Експерти склали список найбільш економних електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:04

мдя... рейтинг. самый экономный это тессла модел S так как для нее СЕТЬ БЕСПЛАТНЫХ СКОРОСТНЫХ ЗАРЯДОК ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ то есть купив правельную теслу мможно обехать всю европу бесплатно м каждый день ездить бесплатно
, стоит отметить, что для владельцев выпущенных до 15.01.2017 Tesla ничего не изменится - зарядка их электромобилей на Суперчарджерах так и останется бесплатной пожизненно.
yama
 
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