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#<1234 Додано: П'ят 10 вер, 2021 08:27 Re: Енергетика

https://elektrovesti.net/77161_zaporozh ... rgobloke-5

На Запорожской АЭС во время ремонтной кампании на энергоблоке №5 выполнены работы по замене конденсатора турбины. Старое теплообменное оборудование заменили на новое - современное. Сейчас конденсатор готов к работе.



Проведенные работы были сложные и масштабные. Реконструкция по замене оборудования продолжалась три месяца. В процессе выполнения работ были задействованы почти все подразделения Запорожской АЭС и подрядные организации.



«На сегодняшний день работы по замене конденсатора закончены в полном объеме. Уже проведено несколько проверок со стороны различных служб. Готовый конденсатор принят без замечаний», - отметил первый заместитель главного инженера энергоремонтного подразделения Юрий Галуцкий.



Конденсатор предназначен для охлаждения отработанного пара и входит в систему циркуляционного водоснабжения. Один конденсатор состоит из шести модулей, которые, в свою очередь, собраны в три корпуса.



У нового конденсатора увеличена площадь охлаждения и количество трубок, что скажется на повышении коэффициента полезного действия энергоблока. Появится возможность более эффективно применять шариковую очистку трубок конденсатора, что также положительно повлияет на производство электроэнергии.



На Запорожской АЭС это уже четвертый энергоблок, на котором проведена масштабная замена оборудования. В следующем - 2022 году замена конденсатора запланирована на первом энергоблоке и в 2023 году - на энергоблоке №6. То есть в 2023 году все энергоблоки Запорожской АЭС будут работать с новыми конденсаторами. Запорожская АЭС заменила конденсатор на энергоблоке №5 Denik Повідомлень: 963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 575 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 08:29 Re: Енергетика

https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... 1000-48076

Сьогодні, 9 вересня, керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін під час робочого візиту на Хмельницьку атомну електростанцію провів нараду, на якій ознайомив присутніх зі змістом домовленостей, досягнутих з американськими партнерами.



31 серпня 2021 року керівник Енергоатома та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман у присутності Президента України Володимира Зеленського підписали меморандум, яким передбачено розміщення реакторів Westinghouse AP1000 в Україні.



На Хмельницькій АЕС із нуля збудують четвертий енергоблок за технологією АР1000. Це буде перший (пілотний) проєкт глобальної співпраці Енергоатома з Westinghouse.



Майданчиком для будівництва нового енергоблока може стати земельна ділянка поруч із недобудованим колишнім четвертим енергоблоком, будівлю якого можна використати для технічних потреб будівництва, розмістивши там допоміжні цехи, тренажер, склади тощо. Таке рішення є оптимальним і найекономічнішим: не доведеться витрачати ні час, ні кошти на переробку фундаментної частини наявного майданчика ХАЕС-4.



«Ми плануємо побудувати пілотний блок тут, саме на ХАЕС, і після цього звести ще чотири енергоблоки на майданчиках інших українських АЕС, – повідомив Петро Котін. – Крім того, ми розглядаємо нові майданчики для будівництва в Україні атомних станцій «з нуля».



Керівник НАЕК також поінформував присутніх про те, що виробництво може на 50% локалізуватися в Україні. Американська сторона постачатиме обладнання для «реакторного острова» та систем безпеки, решта ж обладнання буде вітчизняного виробництва. Будівельні роботи також виконуватиме Енергоатом.



На будівництві блока задіятимуть близько 6 тисяч осіб. Загалом же, за будівництва п’яти нових енергоблоків, буде створено понад 50 тисяч робочих місць.



Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра запевнив: колектив атомної станції готовий розпочати будівельні роботи і очікує цього: «Є де розмістити будівельні бази, є транспортна логістика, і найголовніше – є територія, де ми можемо розпочати будівництво нового блока, паралельно завершуючи будівництво енергоблока №3».



10 вересня відбудеться зустріч з очільниками Westinghouse, під час якої сторони розпочнуть роботу над дорожньою картою реалізації проєкту і розподілять зони відповідальності.



Підсумовуючи, Петро Котін зауважив: технологія AP1000 демонструє свої переваги в Китаї, де за нею працюють уже 4 енергоблоки, які б’ють рекорди з ефективності й надійності експлуатації.



На американській АЕС Вогл (Vogtle) завершується будівництво двох нових енергоблоків за технологією AP1000. На третьому енергоблоці наразі триває «гаряча» обкатка обладнання, і вже наприкінці вересня він буде готовий приняти першу партію ядерного палива. Четвертий енергоблок АЕС Вогл розпочне «гарячу» обкатку приблизно за півроку. Керівник Енергоатома Петро Котін провів на ХАЕС робочу нараду стосовно початку будівництва 4-го енергоблока за технологією AP1000 Denik Повідомлень: 963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 575 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 14:06 Re: Енергетика

https://elektrovesti.net/77226_ukrgidro ... h-stantsiy



Государственное ПАО “Укргидроэнерго” подписало кредитные договоры на общую сумму 211 млн долларов для финансирования проекта по установке систем накопления энергии на территории пяти гидроэлектростанций (ГЭС).

Подписание документов состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.



В частности, был подписан Договор гарантии ”Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети. Установка гибридных систем по производству электроэнергии ЧАО “Укргидроэнерго” между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР), действующим от имени Фонда чистых технологий.



Исполнителем проекта “Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети” является государственное “Укргидроэнерго”, которое выступило и в качестве заемщика.



Кроме того, в рамках мероприятия генеральный директор “Укргидроэнерго” Игорь Сирота и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашения о займе между МБРР, Фондом чистых технологий и АО “Укргидроэнерго” и Соглашение о гранте.



Согласно подписанным кредитным соглашениям, МБРР предоставил “Укргидроэнерго” 177 млн долларов, Фонд чистых технологий выделил заем в размере 34 млн долларов. Кроме того, “Укргидроэнерго” получило грант в размере 1 млн долларов на внедрение проекта.



В компании уточнили, что эти средства пойдут на установку 197 МВт систем накопления энергии в сочетании с солнечными батареями на гидроэлектростанциях “Укргидроэнерго”.



Общая мощность систем накопления на 5-ти ГЭС составит ориентировочно 212 МВт, фотоэлектрических установок — 64 МВт.



“Установление гибридных систем по производству электроэнергии решит ряд задач, которые сейчас стоят перед энергосистемой. Во-первых, это — повышение надежности украинской энергосистемы. Во-вторых — поддержка интеграции Объединенной энергосистемы страны в Европейскую сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E)”, — отметил гендиректор “Укргидроэнерго” Игорь Сирота.



Реализация проекта запланирована до 2024 года. "Укргидроэнерго" получило кредит на сумму 211 млн долларов для установки батарей и солнечных станций Denik Повідомлень: 963 З нами з: 23.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 575 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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