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Бонус от Минфина
- развод лохов!

Бонус от Минфина - развод лохов!
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:05

Бонус от Минфина - развод лохов!

Когда-то давно мне в отделении предложили оформить бонус от Минфина
Я согласился, оператор чего там возилась и мне капнули какие-то деньги
Я и забыл об этом, но вдруг на почту пришли сообщения, только для вас :D - промокоды
Решил попробовать, перешел по ссылке, заполнил заявку, нажал кнопку, та погасла и ничего больше
Сделал еще раз и снова так же
Просмотрел еще раз условия, нигде ничего не написано о подтверждении заявки
Ну ладно, наверно ушла, главное оформить депо и сообщить им об этом
Поехал, оформил депо, захожу подтвердить - А мы вас не знаем, заявки не было
Звоню - ничего не знаем
При операторе опять набираю заявку, отправляю - мы не получили, будем разбираться, позвоним
Естественно, никто не позвонил :mrgreen:
Наконец дозвонился до той, с которой разбирал ситуацию - А у нас все хорошо, все проходит, досвиданья, вы нам больше не нужны
Не связывайтесь с этой гнилой конторой, разводняк по полной!
ПС Оказывается, не один я такой, здесь на сайте тоже людей нажухали
kkg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:54

  kkg написав:Когда-то давно мне в отделении предложили оформить бонус от Минфина

Пук в лужу.
Хоть бы указал - в каком отделении то ? Отделении - чего ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:03

  mustbe написав:
  kkg написав:Когда-то давно мне в отделении предложили оформить бонус от Минфина

Пук в лужу.
Хоть бы указал - в каком отделении то ? Отделении - чего ?

Может вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат? (с)
А вы форумы случайно не перепутали? Этот называется - Банковские депозиты
И остальные участники этого форума прекрасно знают, что такое отделение и что там делают
Кстати, насчет отделения, вы о чем подумали? :mrgreen:
kkg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:08

Поставлю вопрос иначе: в отделении какого банка всё это происходило ?
А если не банка - то чего ?
mustbe
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