Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне

№ п/п Название монеты Номинал Год цена продажи
1996
1 50 років ООН 2млн крб 1996 1 988,00₴
2 Леся Українка 1млн крб 1996 1 132,00₴
3 10 РоківЧорнобильскої катастрофи 2млн крб 1996 1 988,00₴
4 Богдан Хмельницький 1млн крб 1996 2 500,00₴
6 100 років Олімпійським іграм 2млн крб 1996 1 988,00₴
7 Перша участь в Олімпійських іграх 2млн крб 1996 1 988,00₴
8 Незалежність 2млн крб 1996 4 500,00₴
9 Михайло Грушевський 1млн крб 1996 1 132,00₴
10 Десятинна церква 20грн 1996 4 500,00₴
1997
12 Спаський собор у Чернігові 20грн 1997 4 500,00₴
13 Козак Мамай 20грн 1997 4 500,00₴
14 Київський контрактовий ярмарок 20грн 1997 3 000,00₴
1998
16 Лижі 10грн 1998 1 988,00₴
17 Фігурне катання 10грн 1998 1 988,00₴
18 Біатлон 10грн 1998 1 988,00₴
20 Визвольна війна середини 17 ст 20грн 1998 1 988,00₴
21 Кий 10грн 1998 1 988,00₴
22 Данило Галицький 10грн 1998 1 988,00₴
23 Михайлівський золотоверхий собор 10грн 1998 1 988,00₴
24 Успенський собор Києво-Печерської лаври 10грн 1998 1 988,00₴
1999
25 Орел степовий 10грн 1999 1 500,00₴
26 Дмитро Вишневецький 10грн 1999 1 988,00₴
27 Потрійний стрибок 10грн 1999 1 988,00₴
28 Паралельні бруси 10грн 1999 1 988,00₴
29 Аскольд 10грн 1999 1 988,00₴
30 Любка дволиста 10грн 1999 1 988,00₴
31 Петро Дорошенко 10грн 1999 1 988,00₴
32 500 річчя Магдебурзького права Києва 10грн 1999 1 988,00₴
33 Соня садова 10грн 1999 1 988,00₴
2000
35 Ольга 10грн 2000 3 000,00₴
36 Петро Сагайдачний 10грн 2000 1 988,00₴
37 Прісноводний краб 10грн 2000 3 000,00₴
40 100 років Львівському театру опери та балету 10грн 2000 2 100,00₴
41 55 років Перемоги у ВВВ 10грн 2000 10 000,00₴
2001
42 Танці на льоду 10грн 2001 1 988,00₴
43 Іван Мазепа 10грн 2001 1 988,00₴
45 10 річчя НБУ 10грн 2001 1 988,00₴
46 Рись звичайна 10грн 2001 5 600,00₴
47 Хокей 10грн 2001 1 988,00₴
49 Ханський палац у Бахчисараї 10грн 2001 5 600,00₴
2002
51 Ковзанярський спорт 10грн 2002 1 988,00₴
52 Іван Сірко 10грн 2002 4300,00₴
55 Плавання 10грн 2002 1 988,00₴
56 Пугач 10грн 2002 15 000,00₴
59 Собор Різдва Богородиці в Козельці 10грн 2002 4 300,00₴
2003
61 Павло Полуботок 10грн 2003 4 300,00₴
62 Бокс 10грн 2003 1 988,00₴
63 Зубр 10грн 2003 15 000,00₴
66 Генуєзька фортеця у місті Судак 10грн 2003 4 300,00₴
67 Морський коник 10грн 2003 15 000,00₴
68 Лівадійський палац 10грн 2003 4 300,00₴
69 60 років визволення Києва 20грн 2003 6 000,00₴
70 Почаєвська лавра 10грн 2003 2 500,00₴
71 Кирило Розумовський 10грн 2003 4 300,00₴
2004
73 Не вмирає душа наша 20грн 2004 4 500,00₴
74 Азовка 10грн 2004 1 988,00₴
75 Чемпіонат світу з футболу 10грн 2004 1 988,00₴
76 Літак Ан-140 10грн 2004 1 988,00₴
77 Героїчна оборона Севастополя 10грн 2004 1 988,00₴
78 Свято трійця 10грн 2004 3 500,00₴
79 Ігри 28 Олімпіади 20грн 2004 3 901,00₴
80 170 років Київському нац університету 5грн 2004 1 132,00₴
81 Собор святого Юра 10грн 2004 1 988,00₴
82 200 років Харківському нац університету 5грн 2004 1 132,00₴
83 Криголам капітан Бєлоусов 10грн 2004 1 988,00₴
84 Родина Острозьких 10грн 2004 1 988,00₴
2005
85 60 років перемоги у ВВВ 20грн 2005 6 000,00₴
87 Літак Ан-124 Руслан 20грн 2005 6 000,00₴
88 Сліпак піщаний 10грн 2005 1 988,00₴
89 Сорочинський ярмарок 20грн 2005 6 000,00₴
90 Державний гімн України 10грн 2005 1 988,00₴
91 Покрова 10грн 2005 1 988,00₴
93 Свято-успенська Святогірська лавра 10грн 2005 1 988,00₴
95 Родина семиренків 10грн 2005 1 988,00₴
2006
97 Зимові олімпіські ігри 2006 10грн 2006 1 988,00₴
99 100 років Київському нац економ університету 5грн 2006 1 132,00₴
101 Чигирин 10грн 2006 1 988,00₴
103 Пилкохвіст український 10грн 2006 1 988,00₴
104 10 років Конституції України 10грн 2006 1 988,00₴
105 15 років незалежності України 20грн 2006 4 500,00₴
106 Іван Франко 5грн 2006 1 132,00₴
109 10 років Рахунковій палаті 10грн 2006 1 988,00₴
110 Михайло Грушевський 5грн 2006 1 132,00₴
111 Кирилівська церква 10грн 2006 1 988,00₴
112 Водохреще 10грн 2006 1 988,00₴
2007
117 120 Одеському театру 10грн 2007 1 988,00₴
118 Іван Богун 10грн 2007 1 988,00₴
120 Голродомор-геноцид українського народу 20грн 2007 3 901,00₴
2008
124 Благовіщення 10грн 2008 1 988,00₴
126 225 років м.Севастополь 10грн 2008 1 988,00₴
135 Україно-шведські союзи 10грн 2008 1 988,00₴
138 Тисячоліття монетного карьування в києві 20грн 2008 6 000,00₴
139 Глухів 10грн 2008 1 988,00₴
140 Храмовий комплекс у с.Буки 10грн 2008 1 988,00₴
141 Марія Примаченко 5грн 2008 1 132,00₴
2009
143 Микола Гоголь 5грн 2009 1 132,00₴
144 Шолом-Алейхем 5грн 2009 1 132,00₴
146 Українська писанка 20грн 2009 6 000,00₴
149 70 років проголошення Карпатської України 20грн 2009 3 901,00₴
150 Бокораш 10грн 2009 1 988,00₴
152 Іван Котляревський 5грн 2009 1 132,00₴
154 225 років Львівському нац мед університету 5грн 2009 1 132,00₴
155 Родина Галаганів 10грн 2009 1 988,00₴
157 Стельмах 10грн 2009 1 988,00₴
2010
168 Зимненський Святогірський Успенський монастир 20грн 2010 16 000,00₴
Цена указана за каждую монету после года выпуска.Возможно приобретение монет по отдельности на Ваш выбор Фото интересующих монет вышлю по запросу.Практически все монеты имеют банковскую комплектацию сертификат+капсула+футляр.
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