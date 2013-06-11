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Хранение неликвидных бумаг

Хранение неликвидных бумаг
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 19:05

Хранение неликвидных бумаг

Подскажите:
У инвестора со времен интернет-трейдинга остались неликвидные бумаги на счету у брокера. Инвестор бы хотел от них избавиться, но не может - они не торгуются. Брокер теперь имеет вечных источник дохода в виде комиссии за хранение бумаг?
Есть ли какое-то решение, чтобы годами не платить комиссии брокеру за хранение?
Перевести в документальную форму и хранить дома или
хранить дешево или бесплатно в государственном депозитарии?
stuermer01
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