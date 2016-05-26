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Гетьманцов опять хочет обложить
данью сбережения и имущество

Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:19

Re: Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имуще

  GDV29 написав:За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн,


"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", - сообщил Гетманцев.
Источник: https://censor.net/ru/n3296253

Те, кто декларируются и дают повод зебилам говорить, что амнистия идет успешно, просто развязывают им руки в будущем... Так, если было бы 100 млн грн всего за год - никакие непрямые методы не внедряли бы (возможно), а так за год задекларируют несколько миллиардов (а может и десятков млрд с учетом экспоненциального роста этой цифры) и "перемога".
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 03:03

Очередные шедевры безграмотных рэкетиров у власти.
В момент, когда украинец попытается продать старую квартиру, которая была куплена много лет назад, налоговая сможет спросить, откуда взялись деньги, чтобы, к примеру, 15 лет назад приобрести жилье. Если его купили за счет родителей, то за такой подарок также нужно было заплатить налог.

https://politeka.net/society/358976-ukr ... nt=9856347

А теперь разбираемся. Во-первых, срок давности по уплате налогов - 3 года. Во-вторых, подарки родителей не облагаются налогами!
По ставке 0 % облагают (пп. 174.2.1 НКУ):
любое имущество, полученное физлицом от члена его семьи первой степени родства.

Глава минфина, как бы это мягко сказать, человек довольно низких умственных способностей?
hxbbgaf
 
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