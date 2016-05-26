Гетьманцов опять хочет обложить данью сбережения и имущество

GDV29 написав:За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн,
"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", - сообщил Гетманцев. Источник: https://censor.net/ru/n3296253
Те, кто декларируются и дают повод зебилам говорить, что амнистия идет успешно, просто развязывают им руки в будущем... Так, если было бы 100 млн грн всего за год - никакие непрямые методы не внедряли бы (возможно), а так за год задекларируют несколько миллиардов (а может и десятков млрд с учетом экспоненциального роста этой цифры) и "перемога".
Очередные шедевры безграмотных рэкетиров у власти.
В момент, когда украинец попытается продать старую квартиру, которая была куплена много лет назад, налоговая сможет спросить, откуда взялись деньги, чтобы, к примеру, 15 лет назад приобрести жилье. Если его купили за счет родителей, то за такой подарок также нужно было заплатить налог.