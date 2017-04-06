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Имидж бренда в сети. Важно ли это?
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Думки експертів з питань пошуку роботи, працевлаштування, трудових спорів, звільнення. Консультації спеціаліста з питань ринку праці в Україні.
Додано: Сер 10 бер, 2021 23:02
Стоит ли работать над имиджем бренда в сети? Насколько это сейчас важно? Как посмотришь на многие объекты, бывает столько негатива всплывает из отзывов клиентов. А бывает что все хорошо и даже через чур. Вообще, сейчас кто-то обращает внимание на отзывы?
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Idenberg
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