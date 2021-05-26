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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:47
safonovstanislav написав:
Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей.
во Львове развиты 3 отрасли: аренда квартир, торговля и рестораны (возможно ещё строительство). Чем там ещё можно заниматься ума не приложу, прожил там 1,5 года понял если не интегрироваться в одну из перечисленных отраслей жизнь станет печалькой. То что в Киеве называется мелкий бизнес то во Львове - микроскопический. Для туриста Львов прекрасен архитектурой и тематическими ресторанами. Для остальных - ТОП село с вузами, церквями и трамваями. Мне там всё время не хватало цивилизации. А какие львовские маршрутки убитые, это жесть.
В Одессе куда больше возможностей, там уже есть промышленность и порт. И уровень торговли другой - оптовый, к ней добавляется мощная контейнерная логистика. Много здравниц и детских летних лагерей (больше в области). Но всё же выбор крупных компаний не велик, а иностранных вообще мало.
Пригороды не развиты во Львове. В Одессе есть Черноморск с красивым парком и пляжами и Южный, не совсем пригород тоже с парками и пляжами. Недалеко от Львова находятся Трускавец, Моршин, Сходница. Тернополь и Ивано-франковск тоже не далеко. Для тура выходного дня больше интересен Львов по количеству локаций и отсутствию низкого сезона. В Одессе зимой дуют холодные ветра с моря, погода обычно облачная, а город серый и унылый.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:56
vitaliian написав: safonovstanislav написав:
Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей.
во Львове развиты 3 отрасли: аренда квартир, торговля и рестораны (возможно ещё строительство). Чем там ещё можно заниматься ума не приложу, прожил там 1,5 года понял если не интегрироваться в одну из перечисленных отраслей жизнь станет печалькой. То что в Киеве называется мелкий бизнес то во Львове - микроскопический. Для туриста Львов прекрасен архитектурой и тематическими ресторанами. Для остальных - ТОП село с вузами, церквями и трамваями. Мне там всё время не хватало цивилизации. А какие львовские маршрутки убитые, это жесть.
В Одессе куда больше возможностей, там уже есть промышленность и порт. И уровень торговли другой - оптовый, к ней добавляется мощная контейнерная логистика. Много здравниц и детских летних лагерей (больше в области). Но всё же выбор крупных компаний не велик, а иностранных вообще мало.
Пригороды не развиты во Львове. В Одессе есть Черноморск с красивым парком и пляжами и Южный, не совсем пригород тоже с парками и пляжами. Недалеко от Львова находятся Трускавец, Моршин, Сходница. Тернополь и Ивано-франковск тоже не далеко. Для тура выходного дня больше интересен Львов по количеству локаций и отсутствию низкого сезона. В Одессе зимой дуют холодные ветра с моря, погода обычно облачная, а город серый и унылый.
ИТшников вроде только официально 32 тыс. насчитали во Львове. С них дофига народа кормится-начиная курьерами Глово и заканчивая фитнестренерами. А в остальном согласен - печалька. Ну ещё отрасль-образование тоже какие-то бабки крутятся.
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