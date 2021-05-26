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#<123 Додано: Сер 26 тра, 2021 18:47 Re: Релокація safonovstanislav написав: Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей. Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей. во Львове развиты 3 отрасли: аренда квартир, торговля и рестораны (возможно ещё строительство). Чем там ещё можно заниматься ума не приложу, прожил там 1,5 года понял если не интегрироваться в одну из перечисленных отраслей жизнь станет печалькой. То что в Киеве называется мелкий бизнес то во Львове - микроскопический. Для туриста Львов прекрасен архитектурой и тематическими ресторанами. Для остальных - ТОП село с вузами, церквями и трамваями. Мне там всё время не хватало цивилизации. А какие львовские маршрутки убитые, это жесть.



В Одессе куда больше возможностей, там уже есть промышленность и порт. И уровень торговли другой - оптовый, к ней добавляется мощная контейнерная логистика. Много здравниц и детских летних лагерей (больше в области). Но всё же выбор крупных компаний не велик, а иностранных вообще мало.



Пригороды не развиты во Львове. В Одессе есть Черноморск с красивым парком и пляжами и Южный, не совсем пригород тоже с парками и пляжами. Недалеко от Львова находятся Трускавец, Моршин, Сходница. Тернополь и Ивано-франковск тоже не далеко. Для тура выходного дня больше интересен Львов по количеству локаций и отсутствию низкого сезона. В Одессе зимой дуют холодные ветра с моря, погода обычно облачная, а город серый и унылый. во Львове развиты 3 отрасли: аренда квартир, торговля и рестораны (возможно ещё строительство). Чем там ещё можно заниматься ума не приложу, прожил там 1,5 года понял если не интегрироваться в одну из перечисленных отраслей жизнь станет печалькой. То что в Киеве называется мелкий бизнес то во Львове - микроскопический. Для туриста Львов прекрасен архитектурой и тематическими ресторанами. Для остальных - ТОП село с вузами, церквями и трамваями. Мне там всё время не хватало цивилизации. А какие львовские маршрутки убитые, это жесть.В Одессе куда больше возможностей, там уже есть промышленность и порт. И уровень торговли другой - оптовый, к ней добавляется мощная контейнерная логистика. Много здравниц и детских летних лагерей (больше в области). Но всё же выбор крупных компаний не велик, а иностранных вообще мало.Пригороды не развиты во Львове. В Одессе есть Черноморск с красивым парком и пляжами и Южный, не совсем пригород тоже с парками и пляжами. Недалеко от Львова находятся Трускавец, Моршин, Сходница. Тернополь и Ивано-франковск тоже не далеко. Для тура выходного дня больше интересен Львов по количеству локаций и отсутствию низкого сезона. В Одессе зимой дуют холодные ветра с моря, погода обычно облачная, а город серый и унылый. vitaliian

Повідомлень: 7156 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1369 раз. Подякували: 1967 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 тра, 2021 21:56 vitaliian написав: safonovstanislav написав: Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей. Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей. во Львове развиты 3 отрасли: аренда квартир, торговля и рестораны (возможно ещё строительство). Чем там ещё можно заниматься ума не приложу, прожил там 1,5 года понял если не интегрироваться в одну из перечисленных отраслей жизнь станет печалькой. То что в Киеве называется мелкий бизнес то во Львове - микроскопический. Для туриста Львов прекрасен архитектурой и тематическими ресторанами. Для остальных - ТОП село с вузами, церквями и трамваями. Мне там всё время не хватало цивилизации. А какие львовские маршрутки убитые, это жесть.



В Одессе куда больше возможностей, там уже есть промышленность и порт. И уровень торговли другой - оптовый, к ней добавляется мощная контейнерная логистика. Много здравниц и детских летних лагерей (больше в области). Но всё же выбор крупных компаний не велик, а иностранных вообще мало.



Пригороды не развиты во Львове. В Одессе есть Черноморск с красивым парком и пляжами и Южный, не совсем пригород тоже с парками и пляжами. Недалеко от Львова находятся Трускавец, Моршин, Сходница. Тернополь и Ивано-франковск тоже не далеко. Для тура выходного дня больше интересен Львов по количеству локаций и отсутствию низкого сезона. В Одессе зимой дуют холодные ветра с моря, погода обычно облачная, а город серый и унылый. во Львове развиты 3 отрасли: аренда квартир, торговля и рестораны (возможно ещё строительство). Чем там ещё можно заниматься ума не приложу, прожил там 1,5 года понял если не интегрироваться в одну из перечисленных отраслей жизнь станет печалькой. То что в Киеве называется мелкий бизнес то во Львове - микроскопический. Для туриста Львов прекрасен архитектурой и тематическими ресторанами. Для остальных - ТОП село с вузами, церквями и трамваями. Мне там всё время не хватало цивилизации. А какие львовские маршрутки убитые, это жесть.В Одессе куда больше возможностей, там уже есть промышленность и порт. И уровень торговли другой - оптовый, к ней добавляется мощная контейнерная логистика. Много здравниц и детских летних лагерей (больше в области). Но всё же выбор крупных компаний не велик, а иностранных вообще мало.Пригороды не развиты во Львове. В Одессе есть Черноморск с красивым парком и пляжами и Южный, не совсем пригород тоже с парками и пляжами. Недалеко от Львова находятся Трускавец, Моршин, Сходница. Тернополь и Ивано-франковск тоже не далеко. Для тура выходного дня больше интересен Львов по количеству локаций и отсутствию низкого сезона. В Одессе зимой дуют холодные ветра с моря, погода обычно облачная, а город серый и унылый.

ИТшников вроде только официально 32 тыс. насчитали во Львове. С них дофига народа кормится-начиная курьерами Глово и заканчивая фитнестренерами. А в остальном согласен - печалька. Ну ещё отрасль-образование тоже какие-то бабки крутятся. ИТшников вроде только официально 32 тыс. насчитали во Львове. С них дофига народа кормится-начиная курьерами Глово и заканчивая фитнестренерами. А в остальном согласен - печалька. Ну ещё отрасль-образование тоже какие-то бабки крутятся. Bolt Повідомлень: 699 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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