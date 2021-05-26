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Релокація
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:47

Re: Релокація

  safonovstanislav написав:Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей.
во Львове развиты 3 отрасли: аренда квартир, торговля и рестораны (возможно ещё строительство). Чем там ещё можно заниматься ума не приложу, прожил там 1,5 года понял если не интегрироваться в одну из перечисленных отраслей жизнь станет печалькой. То что в Киеве называется мелкий бизнес то во Львове - микроскопический. Для туриста Львов прекрасен архитектурой и тематическими ресторанами. Для остальных - ТОП село с вузами, церквями и трамваями. Мне там всё время не хватало цивилизации. А какие львовские маршрутки убитые, это жесть.

В Одессе куда больше возможностей, там уже есть промышленность и порт. И уровень торговли другой - оптовый, к ней добавляется мощная контейнерная логистика. Много здравниц и детских летних лагерей (больше в области). Но всё же выбор крупных компаний не велик, а иностранных вообще мало.

Пригороды не развиты во Львове. В Одессе есть Черноморск с красивым парком и пляжами и Южный, не совсем пригород тоже с парками и пляжами. Недалеко от Львова находятся Трускавец, Моршин, Сходница. Тернополь и Ивано-франковск тоже не далеко. Для тура выходного дня больше интересен Львов по количеству локаций и отсутствию низкого сезона. В Одессе зимой дуют холодные ветра с моря, погода обычно облачная, а город серый и унылый.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:56

  vitaliian написав:
  safonovstanislav написав:Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей.
во Львове развиты 3 отрасли: аренда квартир, торговля и рестораны (возможно ещё строительство). Чем там ещё можно заниматься ума не приложу, прожил там 1,5 года понял если не интегрироваться в одну из перечисленных отраслей жизнь станет печалькой. То что в Киеве называется мелкий бизнес то во Львове - микроскопический. Для туриста Львов прекрасен архитектурой и тематическими ресторанами. Для остальных - ТОП село с вузами, церквями и трамваями. Мне там всё время не хватало цивилизации. А какие львовские маршрутки убитые, это жесть.

В Одессе куда больше возможностей, там уже есть промышленность и порт. И уровень торговли другой - оптовый, к ней добавляется мощная контейнерная логистика. Много здравниц и детских летних лагерей (больше в области). Но всё же выбор крупных компаний не велик, а иностранных вообще мало.

Пригороды не развиты во Львове. В Одессе есть Черноморск с красивым парком и пляжами и Южный, не совсем пригород тоже с парками и пляжами. Недалеко от Львова находятся Трускавец, Моршин, Сходница. Тернополь и Ивано-франковск тоже не далеко. Для тура выходного дня больше интересен Львов по количеству локаций и отсутствию низкого сезона. В Одессе зимой дуют холодные ветра с моря, погода обычно облачная, а город серый и унылый.

ИТшников вроде только официально 32 тыс. насчитали во Львове. С них дофига народа кормится-начиная курьерами Глово и заканчивая фитнестренерами. А в остальном согласен - печалька. Ну ещё отрасль-образование тоже какие-то бабки крутятся.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:58

Bolt Курьеры с едой есть даже в Ирпене, услуга оказалась востребована вне зависимости от города. Схема в образовании такая, родители на заработках а детки учатся во Львове (молодежи в центре реально дофига, все кафешки ими забиты). Куда трудоустраиваются выпускники политехники хз, производств там раз-два и нету. В ойти идут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 00:07

  vitaliian написав:Bolt Курьеры с едой есть даже в Ирпене, услуга оказалась востребована вне зависимости от города. Схема в образовании такая, родители на заработках а детки учатся во Львове (молодежи в центре реально дофига, все кафешки ими забиты). Куда трудоустраиваются выпускники политехники хз, производств там раз-два и нету. В ойти идут?

Во Львов теперь едут из Франека, т.к. здесь уже убили местные ВУЗы, технический да и прикарпатский универ догоняет.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 05:10

  ruvex написав:
  vitaliian написав:Bolt Курьеры с едой есть даже в Ирпене, услуга оказалась востребована вне зависимости от города. Схема в образовании такая, родители на заработках а детки учатся во Львове (молодежи в центре реально дофига, все кафешки ими забиты). Куда трудоустраиваются выпускники политехники хз, производств там раз-два и нету. В ойти идут?

Во Львов теперь едут из Франека, т.к. здесь уже убили местные ВУЗы, технический да и прикарпатский универ догоняет.

Я то думю , что у нас столько машин на франковских номерах. С другой стороны во франеке покупают квартиры люди с востока у кого бабок на Львов не хватило.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 05:23

  vitaliian написав:Bolt Курьеры с едой есть даже в Ирпене, услуга оказалась востребована вне зависимости от города. Схема в образовании такая, родители на заработках а детки учатся во Львове (молодежи в центре реально дофига, все кафешки ими забиты). Куда трудоустраиваются выпускники политехники хз, производств там раз-два и нету. В ойти идут?

Ну я политех закончил по инж.механик, правда почти 20с копейками лет назад.Работ восемь поменял и три раза на бирже стоял.На Лазе четыре года проработал пока его не розвалили в ноль.Знаю кто со мной работал на Елетрон пошли(тролейбусы, автобусы)дык там стонут ЗП десятка на руки -безперспектив.Вот и пишу, что не дай бог ИТ-свалит, то у нас вообще нефиг будет делать.
Пы.Сы .Вы будете смеяться , но в ИТ не только после полутеха идут.У мну жены племяш КьюА работает дык метрологию в полутехе закончил, поработал по специальноси за копейки, а его друг в ИТ затащил , который вообще Инфиз закончил :)
Пы.Сы.2 А в целом меня и детишек уже ничего хорошего не ждет, во чувачек, хорошо это сформулировал:
https://youtu.be/SHiUYKh1U44
Bolt
 
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