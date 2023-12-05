поддержка Аккорда утверждает, что нет тянучки у них на лучшую
p2p вход свой - нет
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 30 лис, 2023 22:11
поддержка Аккорда утверждает, что нет тянучки у них на лучшую
p2p вход свой - нет
Додано: Чет 30 лис, 2023 22:57
ПРАВЭКС ФАМИЛИЯ
п2п вход свой-без комис
п2п вход чужой-без комис
п2п выход свой- первые 2 опер в месяц без комис далее 0.5%+5 гривен (по 50 тыс за раз можно).
п2п выход чужой-без комис
СЭП вход и выход без комис
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:39
Re: Банковские таблицы
ПУМБ - ВсеКарта п2п выход чужой-без комис. Об этом и на их сайте написано (тарифы) и сам много раз переводил без комиссии.
Додано: Пон 04 гру, 2023 11:39
Додано: Пон 04 гру, 2023 18:50
mustbe понятия не имею. Я просто перевожу с ВсеКарты на карты других банков и это без комиссии. Также в таблице "свободные деповклады" у Прокредита есть просто ощадний рахунок, куда можно класть и снимать грн. в любой момент. На нём 5% (до войны было 5.5). Можно добавить, если он подпадает под "свободные деповклады".
Додано: Пон 04 гру, 2023 18:54
Вы не понимаете разницу между п2п свой и п2п чужой. Учите матчасть.
"Свободные деповклады" строятся на основании таблицы от TabFinance.
Обновит он - обновлю и я
Додано: Вів 05 гру, 2023 04:32
Re: Банковские таблицы
А на всекарту ПУМБа с Кредит Днепра зеленой можно как-то без комиссии вытянуть? Или в обратном направлении
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