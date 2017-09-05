Акції від МТБ банку

-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус при оплаті карткою Visa від МТБ Банку.
Пропозиція діє для всіх держателів картки до 30 листопада 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/planuvaly-ku ... dnyy-sezon
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:21
-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:04
LoungeOne: Kyiv від Mastercard
LoungeOne: Kyiv від Mastercard — новий рівень комфорту на Південному вокзалі Києва
Для власників преміальних карток World Elite Mastercard® від МТБ Банку доступ безкоштовний (1 вхід на картку), для дітей віком до 7 років — теж безкоштовно.
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/loungeone-ky ... ali-kyyeva
Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:31
Плануйте покупки розумно, заощаджуйте впевнено
З карткою Visa від МТБ Банку кожна онлайн-покупка в Prostor стає вигіднішою: товари для дому, косметика та засоби догляду — зі знижкою -15%!
Пропозиція діє до 30.04.2026
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/planuyte-pok ... u-mtb-bank
Додано: Пон 27 кві, 2026 09:41
Розіграш подарунків до 30-річчя Mastercard в Україні
Mastercard до 30-річчя своєї діяльності в Україні — запускає масштабний розіграш унікальних подарунків.
Щоб взяти участь:
1️ Зареєструйте свою картку Mastercard® від МТБ Банку на сайті акції.
2️ Робіть транзакції протягом дії пропозиції
Акція діє до 15 травня 2026 року
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/zdiysnyuyete ... d-shhodnya
Додано: Чет 21 тра, 2026 17:44
Заправляйтесь на ОККО з вигодою до 10 грн/л
Розраховуйтеся за заправку корпоративною карткою Mastercard® Business від МТБ Банку та отримуйте Fishback:
✅10 грн/л за бензин та ДП
✅5 грн/л за ГАЗ
Період акції триватиме до 31.07.2026 р.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/zapravlyayte ... o-10-hrn-l
