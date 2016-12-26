длительность перевода s.w.i.f.t по времени

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Добрый день! В прошлый вторник должны были перевести из Нью-Йорка примерно 150 долларов на карточный счет Приватбанка по системе S.W/I.F.T. Перевода пока нет. Напишите пожалуйста, сколько могут идти деньги? То есть, сколько стоит ждать, а потом узнавать? Никаких смсок не было. С уважением, Александр
Деньги могут идти и меньше суток, даже через свифт. Это зависит от такого количества разных факторов что нет смысла пытаться угадать сколько будет идти конкретный перевод если у кого-то перевод шёл допустим два дня.
Ждать не стоит, надо обращаться в банк, предварительно получив у отправителя информацию о переводе. Ну или в Привате подскажут что именно им нужно для розыска перевода.