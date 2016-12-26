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длительность перевода
s.w.i.f.t по времени

длительность перевода s.w.i.f.t по времени
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:58

длительность перевода s.w.i.f.t по времени

Добрый день! В прошлый вторник должны были перевести из Нью-Йорка примерно 150 долларов на карточный счет Приватбанка по системе S.W/I.F.T. Перевода пока нет. Напишите пожалуйста, сколько могут идти деньги? То есть, сколько стоит ждать, а потом узнавать? Никаких смсок не было.
С уважением,
Александр
algusev
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:55

Re: длительность перевода s.w.i.f.t по времени

Деньги могут идти и меньше суток, даже через свифт. Это зависит от такого количества разных факторов что нет смысла пытаться угадать сколько будет идти конкретный перевод если у кого-то перевод шёл допустим два дня.

Ждать не стоит, надо обращаться в банк, предварительно получив у отправителя информацию о переводе. Ну или в Привате подскажут что именно им нужно для розыска перевода.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:47

Re: длительность перевода s.w.i.f.t по времени

algusev, согласно информации на сайте ПриватБанка, то от 1 до 3 дней (скорее всего, рабочих).

Отправитель должен иметь на руках протокол об отправки денежных средств через SWIFT. Попросите его Вам переслать для сверки реквизитов.

С этим протоколом можете запросить у Привата о проверки прихода средств со их стороны. Если будет не успешно, то запрос должен делать исходящая сторона.

ps Стоимость услуги поиска перевода очень дорогая услуга.
MASolomko
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