BarateGites написав:Я розглядав мікрокредитування / кредитування p2p як спосіб заробити трохи грошей (краща рентабельність інвестицій, ніж ощадний рахунок), але багато / більшість з них здаються тіньовими.showboxspeed test
Хтось може порекомендувати сайт, яким він користувався? Також поділіться своїм досвідом із ними? Зверніть увагу, я перебуваю у Великобританії, що може виключити деякі веб-сайти. Дякую !
Добре, хлопці, я зацікавлений у розгляді питання кредитування мікрокредитів на 1-5 тис. Хтось має якийсь досвід, яким може поділитися? Які види повернення ви бачите? Наведіть приклади. Ви, хлопці, віддаєте перевагу давати позики там, де є невелике вікно для заповнення кредиту?