У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати...
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moveton написав:А при чём кабинет налоговой к сервисам Привата?...
при чем тут сеовисы привата, когда речь идет о КЭП/ЭЦП ? или приватовский КЭП заточен только для работы с приватом?
Я вот прямо даже озадачился при чём сервисы Привата к статье о том, что в "Приват24 для бизнеса" станет нельзя подписывать документы КЭП, а можно только SmartID.
Другой вопрос, что Приват сегодня об этом разродился официальным извещением и там написано "мають використовувати кваліфікований ЕП на файловому носії або хмарний кваліфікований ЕП", т.е. всё таки КЭП в виде файла никто отключать не собирается.
P.S. Разобрался почему с приватовским КЭП в налоговую не пускало. Сертификат у меня удачно истёк, как раз между подписью отчёта в "Приват24 для бизнеса" и попытками зайти в налоговый кабинет. А программистам этого кабинета лень было об этом выдать внятное сообщение об ошибке и у них такая ситуация тоже завётся "сертификат повреждён".
Нужно срочно получить именно КЕП для юр. лица, но в привате это сделать невозможно из-за лага их плагина. ТП, ссылаясь на лаги плагина, предлагает попробовать вообще удалить плагин и попробовать без него, но без плагина система ругается и не даёт его сгенерировать... Что делать вообще непонятно... И браузеры разные пробовал и плагин переустанавливал 100 раз - всё до ноги...
Какие есть альтернативные способы быстро получить КЕП для юрлица онлайн?
Нужно срочно получить именно КЕП для юр. лица, но в привате это сделать невозможно из-за лага их плагина. ТП, ссылаясь на лаги плагина, предлагает попробовать вообще удалить плагин и попробовать без него, но без плагина система ругается и не даёт его сгенерировать... Что делать вообще непонятно... И браузеры разные пробовал и плагин переустанавливал 100 раз - всё до ноги...
Какие есть альтернативные способы быстро получить КЕП для юрлица онлайн?
Не знаю как, но таки установил без плагина в мозилле. Нужно полностью снести приватовский плагин, далее нажать "генерировать ключ", при этом может появиться кнопка "генерировать без плагина" (эта кнопка, видимо, появляется рандомно и мне повезло словить её появление) и при нажатии на неё кеп таки генерируется.