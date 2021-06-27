Про це повідомив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев у своєму telegram-каналі.
Дивися повний текст До «антиахметовського» законопроекту подали понад 10 тис. поправок — Гетманцев.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:06
До «антиахметовського» законопроекту подали понад 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До «антиахметовського» законопроекту подали понад 10 тис. поправок — Гетманцев.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:12
Открыл проект, посчитал, 172 правки на страницу Вот это я понимаю, "работают" не покладая рук. Вот бы так когда коммунальные подымают А сколько правок к закону о уменьшении налогов для азартного бизнеса .... ?
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