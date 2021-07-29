Про це повідомляє Autoblog.
Дивися повний текст Електромобілі будуть заряджатися від дороги: в США випробовують магнітний цемент.
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Додано: Нед 01 сер, 2021 08:31
Електромобілі будуть заряджатися від дороги: в США...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електромобілі будуть заряджатися від дороги: в США випробовують магнітний цемент.
Додано: Нед 01 сер, 2021 08:31
упустим момент про магнитные свойства цемента )))) рассмотрим только саму идею движения электромобиля в магнитном поле. Но это все равно, что подзаряжать аккумулятор во время торможения - эффект слишком слаб и имеет кучу побочных негативных моментов: неоправданное усложнение и удорожание конструкции, нагрев аккумулятора как раз в тот момент, когда ему надо бы охлаждаться.
При постоянном движении в магнитном поле это будет равносильно движению с одновременным нажатием педалей тормоза и газа. Постоянный тормозящий эффект создаст повышенный расход электроэнергии из основного аккумулятора электромобиля и одновременно подзаряжать его в таких условиях означает его перегрев. Следовательно овчинка не стоит выделки.
Но вот если речь идет о гибридах или подзарядке дополнительных небольших аккумуляторов в электромобиле, то возможны варианты. Например, вам в автомобиль прицепили маячок, который содержит аккумулятор и который нужно подзаряжать периодически. ))))
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