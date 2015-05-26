RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Житловий Комплекс
Senat від GEOS

Житловий Комплекс Senat від GEOS
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:20

Житловий Комплекс Senat від GEOS

Девелоперська компанія GEOS анонсувала старт продажу нового концептуального проєкту — житлового комплексу Senat.
Новий рівень вашого життя в столиці
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2733
З нами з: 14.09.13
Подякував: 670 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житловий комплекс Сихівська Вежа, м. Львів, вул. Антонича
kadikalo4545 » Вів 26 тра, 2015 14:16
2 21494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2016 22:25
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10094)
10.08.2021 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.