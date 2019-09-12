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Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:45
Пропонуємо до обговорення:
У найближчі роки кількість автомобілів з механічною трансмісією почне стрімко скорочуватися, і німецький автогігант Volkswagen підтримує цю тенденцію, плануючи відмовитися від МКП до 2030 року.
Дивися повний текст Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою передач з 2030 року
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R2
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:45
Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.
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unicdima
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:55
unicdima написав:
Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.
Большинство людей на планете (включая меня) не имеют ни желания, ни навыков дергания дополительным рычагом. В США та же модель с МКПП стоит дороже чем с АКПП ибо это экзотик, для любителей особых извращений.
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Dear_Sir
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SMOKE
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