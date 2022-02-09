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Урожай: прогнозы, новости

Урожай: прогнозы, новости
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 11:09

  juristkostya написав:если грубо, удобрения надо умножать на 3. НО:
- удельный вес удобрений в общей себестоимости - порядка 1/4. На этом фоне, рост стоимости урожая в 1.5 раза - вполне соразмерен.
- некоторые позиции (из числа посевного материала, СЗР) даже подешевели
- какая-то (понятно, небольшая) часть хозяйств ещё в июле понимала картину и запасалась удобрениями на весеннюю кампанию 22 года

Короче, сложности гарантированы, но катастрофы не будет.


Чёй то не встречал такого. Имя, имя сестра!
Всякий "непотриб" и просрочку не предлагать.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:16

  drevlyanin написав:
  juristkostya написав:если грубо, удобрения надо умножать на 3. НО:
- удельный вес удобрений в общей себестоимости - порядка 1/4. На этом фоне, рост стоимости урожая в 1.5 раза - вполне соразмерен.
- некоторые позиции (из числа посевного материала, СЗР) даже подешевели
- какая-то (понятно, небольшая) часть хозяйств ещё в июле понимала картину и запасалась удобрениями на весеннюю кампанию 22 года

Короче, сложности гарантированы, но катастрофы не будет.


Чёй то не встречал такого. Имя, имя сестра!
Всякий "непотриб" и просрочку не предлагать.


Катастрофы точно быть не должно 8)
Тут попросили сказать за удобрения (кто в теме), я и написал.
Но ситуация тревожная - бОльшую часть удобрений на весну покупают после новогодних праздников - традиция. А делать на весну запасы летом - это фантастика. Народ еле на осень затарился, т.к. цены росли с июня :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:06

  Realist написав:
  Zebra написав:
  orest написав:П.С. Але всі ці сподівання можуть піти коту під хвіст, якщо не врожай...

Який ще врожай, якщо зупинені заводи з виробництва добрив.

Доброго ранку.
Азоти працюють (навіть при такій ціні на газ) і будуть працювати. Фірташ якось порішав із Нафтогазом за ціни. Добрива будуть.
Для мене це теж новина. Можливо є форумчани хто в темі і може детальніше пояснити?

не в теме, просто логические предположения:
1) Фирташ может импортировать газ по цене Х - мы не знаем, где и почем он покупает, возможны варианты
2) в условиях когда население потребляет по льготной цене и еще очень много без счетчиков - когда у тебя много горгазов могут быть интересные варианты сведения баланса, и часть газа типа для населения на самом деле уходит на химзаводы

как-то так...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:03

Мировые цены на пшеницу стремительно падают

Так, в понедельник котировки на пшеницу на Чикагской бирже рухнули на 3,2%, что является самым сильным дневным падением с декабря прошлого года. Биржевые котировки на черноморскую пшеницу (протеин 12,5%) опустились на 5% по сравнению с максимумами месяца, до $315 за тонну.

Как считают эксперты, основная причина - вера трейдеров в мирное разрешение конфликта между Россией и Западом с Украиной, который до недавнего времени разогревал мировой зерновой рынок. Опасения, что возможный военный конфликт может привести к перебоям поставок с Черного моря, снижаются на фоне дипломатического прогресса, отмечается в сообщении.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:07

  Denik написав:
  akido написав:С так розумію улюблену кукуруку саджати будуть вручну ? Чи взагалі не будуть ?

Полосатих у сівалку запряжуть. :D
70-80% витрат пального у с/г - це перевезення врожаю, а не витрата комбайнів та тракторів. Щоб потягати сівалку треба десь 1 л на г, або 5,5 тис. т на всю Україну при врожаї кукурудзи 40 000 тис.т.
В Києві за день заторів пального витрачається більше.

Вы так уверенно пишете разные глупости, что диву даёшся. Сеялка расходует от 4 до 20 л солярки на гектар. И чтобы посеять нужно обработать почву: плуг 20-30 л/га, дисковая борона 5-12 л/га, культиватор 4-6 л/га (обработок может быть несколько).
Алексей профф
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Алексей профф написав:Вы так уверенно пишете разные глупости, что диву даёшся. Сеялка расходует от 4 до 20 л солярки на гектар. И чтобы посеять нужно обработать почву: плуг 20-30 л/га, дисковая борона 5-12 л/га, культиватор 4-6 л/га (обработок может быть несколько).

Для дуже самовпевнених. Є така штука No Till.
https://www.vaderstad.com/ua/sivalky-to ... o/tempo-f/
https://www.youtube.com/watch?v=UjpNDds ... 0%B8%D0%BD
Ширина сіялки - 6м. Швидкість висіву - 5м/с. Потужність трактора - 140. к/с. або 100 кВт.
Гектар засівається за 330 с. За годину засівається 11 га. Питома витрата дизельного двинуна - 0,2 л./ кВт * год. Або 22 л / 11 га при тому, що сіялка не проста, а з можливістю внесення добрив.
Denik
 
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