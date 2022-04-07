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Урожай: прогнозы, новости

Урожай: прогнозы, новости
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:05

  vitaliian написав:Zebra а жд ветка сильно разрушена?

Говорят, что пока жд сообщение не действует, есть проблемы. Хорошо, хоть жд мост не взорвали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:07

vitaliian Участок Бобрик-Заворычи разбит.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:25

🌱У Київській області триває посівна кампанія під врожай 2022 року.

✅️Аграрії вже засіяли майже 29 тис. га, що складає 8,6 % від усіх прогнозованих посівних площ.

✅️Ярими сільськогосподарськими культурами – пшеницею, ячменем та ріпаком – засіяно понад 40% від запланованих площ. Також у господарствах області вже стартував посів гороху, кукурудзи, цукрового буряка та соняшнику.

📍«Це, без сумнівів, найскладніша посівна для Київщини за всю історію України. Цьогорічна кампанія зіткнулися з величезними проблемами, що принесла війна. Це нестача пального, мінеральних добрив, це й значна територія, що замінована. Та аграрії розуміють важливість своєї роботи і продовжують працювати заради перемоги. Зробимо все можливе, щоб Україна була з хлібом », – прокоментував Олександр Павлюк.

Київська обласна військова адміністрація
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зараз експорт зернових зупинено. Так що можна засівати поля, або не засівати - без портів експортувати таку кількість зерна нереально. Бо якщо використовувати суходольний експорт, то потрібно на кордонах з ЕС будувати великі перевалочні пункти, бо вагони з зерном не можуть просто так проїхати по території Польші у Гданськ, різна ширина колій, зерно потрібно перевантажувати, або міняти на вагонах шассі.

Короче на місці аграріїв я б не вкладався сильно у цей аграрний сезон, бо може так статися, що експортувати через захоплений південь буде нереально.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:17

  Zebra написав:Зараз експорт зернових зупинено. .

Що за дурість?
2.7 ярда доларів ми вторгували в березні, вантажимо в вагони або вантажівкі, потім вантаж прямує в польські або німецьки(голандські) порти, а далі тим, у кого є гроші купувати кукурузу і інші зернові, які добавили мінімум 50% до довоєнного прайса.
Так що не треба брехати того, чого не знаєте.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:23

  somilitark написав:
  Zebra написав:Зараз експорт зернових зупинено. .

Що за дурість?
2.7 ярда доларів ми вторгували в березні, вантажимо в вагони або вантажівкі, потім вантаж прямує в польські або німецьки(голандські) порти, а далі тим, у кого є гроші купувати кукурузу і інші зернові, які добавили мінімум 50% до довоєнного прайса.
Так що не треба брехати того, чого не знаєте.

Шо ви таке кажете. 2.7 ярда можливо поступило як розрахунок за те, що було відвантажено та доставлено в лютому. По факту ось вам стаття - експорт зернових фактично зупинено: https://elevatorist.com/blog/read/761-e ... mojlivosti
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:42

  Zebra написав:Зараз експорт зернових зупинено. Так що можна засівати поля, або не засівати - без портів експортувати таку кількість зерна нереально. Бо якщо використовувати суходольний експорт, то потрібно на кордонах з ЕС будувати великі перевалочні пункти, бо вагони з зерном не можуть просто так проїхати по території Польші у Гданськ, різна ширина колій, зерно потрібно перевантажувати, або міняти на вагонах шассі.

Короче на місці аграріїв я б не вкладався сильно у цей аграрний сезон, бо може так статися, що експортувати через захоплений південь буде нереально.

Вы думаете аграрии такие дураки? Смотрите - сах.буряк перерабатывается на месте на сахар - сахар вообще не проблема экспортировать. Подсолнух - в масло, тоже нет проблем. Далее есть гречка - для местного рынка можно дорого продавать. Очень много пойдет на комбикорма курам, коровам, свиньям.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:54

  BIGor написав: Далее есть гречка - для местного рынка можно дорого продавать. Очень много пойдет на комбикорма курам, коровам, свиньям.

Дорого? Гречка - на ЗУ сейчас по 70-89 уже, кто ее будет покупать по таким ценам, если еще порежут социалку, свиньи с коровами?
helter
 
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