Урожай: прогнозы, новости

Говорят, что пока жд сообщение не действует, есть проблемы. Хорошо, хоть жд мост не взорвали.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 05 кві, 2022 18:05
Додано: Сер 06 кві, 2022 17:25
🌱У Київській області триває посівна кампанія під врожай 2022 року.
✅️Аграрії вже засіяли майже 29 тис. га, що складає 8,6 % від усіх прогнозованих посівних площ.
✅️Ярими сільськогосподарськими культурами – пшеницею, ячменем та ріпаком – засіяно понад 40% від запланованих площ. Також у господарствах області вже стартував посів гороху, кукурудзи, цукрового буряка та соняшнику.
📍«Це, без сумнівів, найскладніша посівна для Київщини за всю історію України. Цьогорічна кампанія зіткнулися з величезними проблемами, що принесла війна. Це нестача пального, мінеральних добрив, це й значна територія, що замінована. Та аграрії розуміють важливість своєї роботи і продовжують працювати заради перемоги. Зробимо все можливе, щоб Україна була з хлібом », – прокоментував Олександр Павлюк.
Київська обласна військова адміністрація
Додано: Чет 07 кві, 2022 15:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зараз експорт зернових зупинено. Так що можна засівати поля, або не засівати - без портів експортувати таку кількість зерна нереально. Бо якщо використовувати суходольний експорт, то потрібно на кордонах з ЕС будувати великі перевалочні пункти, бо вагони з зерном не можуть просто так проїхати по території Польші у Гданськ, різна ширина колій, зерно потрібно перевантажувати, або міняти на вагонах шассі.
Короче на місці аграріїв я б не вкладався сильно у цей аграрний сезон, бо може так статися, що експортувати через захоплений південь буде нереально.
Додано: Чет 07 кві, 2022 16:17
Що за дурість?
2.7 ярда доларів ми вторгували в березні, вантажимо в вагони або вантажівкі, потім вантаж прямує в польські або німецьки(голандські) порти, а далі тим, у кого є гроші купувати кукурузу і інші зернові, які добавили мінімум 50% до довоєнного прайса.
Так що не треба брехати того, чого не знаєте.
Додано: Чет 07 кві, 2022 16:23
Шо ви таке кажете. 2.7 ярда можливо поступило як розрахунок за те, що було відвантажено та доставлено в лютому. По факту ось вам стаття - експорт зернових фактично зупинено:
Додано: Чет 07 кві, 2022 16:42
Вы думаете аграрии такие дураки? Смотрите - сах.буряк перерабатывается на месте на сахар - сахар вообще не проблема экспортировать. Подсолнух - в масло, тоже нет проблем. Далее есть гречка - для местного рынка можно дорого продавать. Очень много пойдет на комбикорма курам, коровам, свиньям.
Додано: Чет 07 кві, 2022 16:54
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