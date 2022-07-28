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Урожай: прогнозы, новости

Урожай: прогнозы, новости
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:34

  prodigy написав:
  greenozon написав:Evgeny
так що саме за зерно будуть вивозити?
хто власники


власники -українськи і зарубіжні зернотрейдери
які працюють в Україні and round the world (Kelnel, Нибулон, Каргілл і тд)

https://latifundist.com/rating/top-15-eksporterv-ukransko-pshenits-za-9-msyatsv-2021-roku

а также роzzияне с временно анексированного юга страны 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:43

  bamper написав:
  Навуходоносор написав:Сх экспорт должен начаться, что-то там подписали. По факту керманычи смогут предъявить зернотрейдерам - мы вам экспорт морем, вы нам-...
Война, знаете ли.

ризикувати вартістю багатомільйонних кораблів, які ніхто не застрахує поки не буде 100% гарантій що в них не прилетить, заради того щоб перевезти пшеницю вартість якої падає з березня і зараз знаходиться на довоєнному рівні? :D


ви погано розумієтесь страховому бізнесі, де ви бачили 100% гарантію
хочу нагадати про танкерну війну в перській зотоці,

в зоне Персидского залива было атаковано и повреждено около 400 судов, суммарный тоннаж которых составил более 30 млн брт. Особенно большой размах «танкерная война» приобрела в период с апреля 1984 г. по декабрь 1987 г. Каждые 3 дня поступали сообщения об очередной жертве «танкерной войны».


давайте не будемо волати заздалегідь , дочекаємось 1700(1630 буде підписана угода)
якщо там не буде секретного протоколу то все буде доступне світовим змі

головним модератором в регіоні буде Туреччіна (військовий флот якої буде ескортувати балкери з портів великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південий) до Босфору (або безпечної ділянки маршруту)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:46

Мизантрóп

яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:48

  prodigy написав:Мизантрóп

яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?

отвалят и с Бердянска и с Марика.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:01

  Мизантрóп написав:
  prodigy написав:Мизантрóп

яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?

отвалят и с Бердянска и с Марика.


чем отвалят?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:19

prodigy ковшиком
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:35

Єгипет скасував контракти на українське зерно, підписані ще до війни – Reuters

Єгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Раніше видання повідомляло, що близько 300 тисяч тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні. Один вантаж застряг у порту, а чотири інших не були завантажені.

Як повідомили два джерела, Генеральне управління поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири невантажені вантажі, Nibulon і Inerco, від своїх контрактних зобов'язань. На такий крок пішли незважаючи на те, що в контрактах GASC немає положення про форс-мажор.

Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для перевезення вантажів за необхідністю.

кацапи будуть викрадене та вивезене тулити єгиптянам? :?
jump
 
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