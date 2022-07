Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Урожай: прогнозы, новости Урожай: прогнозы, новости + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 9101112 Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:34 prodigy написав: greenozon написав: Evgeny

так що саме за зерно будуть вивозити?

хто власники так що саме за зерно будуть вивозити?хто власники



власники -українськи і зарубіжні зернотрейдери

які працюють в Україні and round the world (Kelnel, Нибулон, Каргілл і тд)



https://latifundist.com/rating/top-15-eksporterv-ukransko-pshenits-za-9-msyatsv-2021-roku власники -українськи і зарубіжні зернотрейдериякі працюють в Україні and round the world (Kelnel, Нибулон, Каргілл і тд)

а также роzzияне с временно анексированного юга страны а также роzzияне с временно анексированного юга страны Мизантрóп

Повідомлень: 6840 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1362 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:43 bamper написав: Навуходоносор написав: Сх экспорт должен начаться, что-то там подписали. По факту керманычи смогут предъявить зернотрейдерам - мы вам экспорт морем, вы нам-...

Война, знаете ли. Сх экспорт должен начаться, что-то там подписали. По факту керманычи смогут предъявить зернотрейдерам - мы вам экспорт морем, вы нам-...Война, знаете ли.

ризикувати вартістю багатомільйонних кораблів, які ніхто не застрахує поки не буде 100% гарантій що в них не прилетить, заради того щоб перевезти пшеницю вартість якої падає з березня і зараз знаходиться на довоєнному рівні? ризикувати вартістю багатомільйонних кораблів, які ніхто не застрахує поки не буде 100% гарантій що в них не прилетить, заради того щоб перевезти пшеницю вартість якої падає з березня і зараз знаходиться на довоєнному рівні?



ви погано розумієтесь страховому бізнесі, де ви бачили 100% гарантію

хочу нагадати про танкерну війну в перській зотоці,



в зоне Персидского залива было атаковано и повреждено около 400 судов, суммарный тоннаж которых составил более 30 млн брт. Особенно большой размах «танкерная война» приобрела в период с апреля 1984 г. по декабрь 1987 г. Каждые 3 дня поступали сообщения об очередной жертве «танкерной войны».



давайте не будемо волати заздалегідь , дочекаємось 1700(1630 буде підписана угода)

якщо там не буде секретного протоколу то все буде доступне світовим змі



головним модератором в регіоні буде Туреччіна (військовий флот якої буде ескортувати балкери з портів великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південий) до Босфору (або безпечної ділянки маршруту) ви погано розумієтесь страховому бізнесі, де ви бачили 100% гарантіюхочу нагадати про танкерну війну в перській зотоці,давайте не будемо волати заздалегідь , дочекаємось 1700(1630 буде підписана угода)якщо там не буде секретного протоколу то все буде доступне світовим зміголовним модератором в регіоні буде Туреччіна (військовий флот якої буде ескортувати балкери з портів великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південий) до Босфору (або безпечної ділянки маршруту) prodigy Повідомлень: 8240 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3025 раз. Подякували: 2972 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:46 Мизантрóп



яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі? prodigy Повідомлень: 8240 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3025 раз. Подякували: 2972 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:48 prodigy написав: Мизантрóп



яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі? яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?

отвалят и с Бердянска и с Марика. отвалят и с Бердянска и с Марика. Мизантрóп

Повідомлень: 6840 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1362 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:01 Мизантрóп написав: prodigy написав: Мизантрóп



яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі? яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?

отвалят и с Бердянска и с Марика. отвалят и с Бердянска и с Марика.



чем отвалят? чем отвалят? prodigy Повідомлень: 8240 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3025 раз. Подякували: 2972 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:19 prodigy ковшиком Мизантрóп

Повідомлень: 6840 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1362 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лип, 2022 10:35



Єгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.



Раніше видання повідомляло, що близько 300 тисяч тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні. Один вантаж застряг у порту, а чотири інших не були завантажені.



Як повідомили два джерела, Генеральне управління поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири невантажені вантажі, Nibulon і Inerco, від своїх контрактних зобов'язань. На такий крок пішли незважаючи на те, що в контрактах GASC немає положення про форс-мажор.



Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для перевезення вантажів за необхідністю.



кацапи будуть викрадене та вивезене тулити єгиптянам? Єгипет скасував контракти на українське зерно, підписані ще до війни – ReutersЄгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну.Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.Раніше видання повідомляло, що близько 300 тисяч тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні. Один вантаж застряг у порту, а чотири інших не були завантажені.Як повідомили два джерела, Генеральне управління поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири невантажені вантажі, Nibulon і Inerco, від своїх контрактних зобов'язань. На такий крок пішли незважаючи на те, що в контрактах GASC немає положення про форс-мажор.Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для перевезення вантажів за необхідністю.кацапи будуть викрадене та вивезене тулити єгиптянам? jump Повідомлень: 3827 З нами з: 18.08.09 Подякував: 100 раз. Подякували: 865 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор