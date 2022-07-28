Урожай: прогнозы, новости

Єгипет скасував контракти на українське зерно, підписані ще до війни – Reuters
Єгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Раніше видання повідомляло, що близько 300 тисяч тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні. Один вантаж застряг у порту, а чотири інших не були завантажені.
Як повідомили два джерела, Генеральне управління поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири невантажені вантажі, Nibulon і Inerco, від своїх контрактних зобов'язань. На такий крок пішли незважаючи на те, що в контрактах GASC немає положення про форс-мажор.
Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для перевезення вантажів за необхідністю.
кацапи будуть викрадене та вивезене тулити єгиптянам?