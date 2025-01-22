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Врожай: прогнози, новини
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 13 чер, 2024 23:17
sergey_stasyuk555 написав: Denik написав:
Ні, бо площі засіяли олійними культурами через мороку з вивозом останніх 2 роки. Простіше З 1 Га тонну олії вивезти, аніж 5 т пшениці, а гроші +- ті самі.
ВЖЕ майже все вивезли
вже близько 79% від прогнозу експортовано, до кінця сезону очікується значне зниження помісячних обсягів відвантаження.
Так, скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються фахівцями як мінімальні за останні три сезони.
майбутній врожай лише замістить вичерпані запаси.
а шо як неврожай?
а стратегічні запаси миші доїли вже чи просто "проє.алі"?
Дилетант.
Сезон пшениці і ячменю починається з 1 липня. Споживання на їжу 5-7 відсотків від врожаю.
Востаннє редагувалось Denik
в П'ят 14 чер, 2024 05:01, всього редагувалось 1 раз.
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Denik
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Додано: Чет 13 чер, 2024 23:17
якщо щось цитуєш, то бажано дати посилання - так бути правильно, а не шукайте, звідки я насмикав інфо.
на питання ти не відповів, чого б це?
а навіть з тексту статті зрозуміло, що маркетинговий рік закінчується 30 червня. тому так, на 2 травня було експортовано 79% від прогнозу. а з 1 липня починається новій відлік. там й подивимося, що буде з експортом в 3 календарному кварталі, першому кварталі нового маркетингового року
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Shaman
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Додано: Чет 13 чер, 2024 23:38
Denik написав:
Дилетант.
Сезон пшениці і ячменю
говорили ж про олію, і в статті прямо вказані дати, з вересня по квітень.
але читати не обов'язково, головне замість фактів перейти на образи ))
НІХТО, навіть сша не очікує росту по олії, але ви собі це вигадали і хоть би шо.
Sunflower seed oil and sunflower seed meal production also were expected to remain relatively flat as domestic crushing operations continue to face war-related constraints.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 00:08
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
по-перше, головна експортна культура - кукурудза.
я розумію що тобі аби шось написати, але факти:
за різними даними очікування по кукурудзі від мінус 10% до мінус 20%.
Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою.
"Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку. УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн тонн, що на 3 млн тонн менше аніж минулого року – 29,6 млн тонн. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн тонн (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн тонн)", - продовжили в асоціації.
Найбільше скорочення експорту очікується в сегменті кукурудзи – на 20% в рік до 20,5 млн тонн
приголомшує рішень тутешніх "ікспердів", шо ліньки гугл відкрити?
знову цитати без першоджерела. а що по сої?
треба подивитися всі основні культури.
й навіть якщо буде загальне зменшення експорту в тонах, то що тоді з ціною трапиться? дивно, але вона може зрости. не поспішай вангувати проблеми, надходження валюти в 3 кварталі все одно має збільшитися
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Додано: Сер 22 січ, 2025 15:03
Южаніна Ніна Петрівна
Українські аграрії втрачають конкурентоспроможність на зовнішніх ринках через підвищення акцизів на пальне.
Про це застерігають провідні аграрні асоціації.
Питання стосується дизелю та скрапленого газу, який використовується для виробництва та зберігання аграрної продукції.
Відповідно до прийнятого у минулому році закону ‼️ставка акцизу на дизель у січні 2025 року збільшилася на 54% порівняно із січнем минулого року, а ставка ‼️акцизу на скраплений збільшилася на 332%.
До 2028 року ставки акцизу на дизель та скраплений газ зростуть на 236% та 480% відповідно порівняно із 2024 роком.
Акциз на пальне повністю включається у собівартість продукції, його неможливо відшкодувати як ПДВ – в результаті ціна української с/г продукції на міжнародних ринках зростає, що призводить до втрати конкурентоспроможності.
Нажаль, під час голосування закону не були враховані поправки щодо збереження знижених ставок акцизу на пальне для аграрної галузі, видобувної промисловості та населення, що дозволяє Директива ЄС 96/2003.
📣
А доручення Уряду, надане в законі, розробити та подати до 1 грудня 2024 року до ВРУ законопроект про встановлення понижених ставок акцизу для пального, що використовується с/г товаровиробниками, проігноровано Урядом.
Мінфін традиційно ПРОТИ встановлення понижених ставок
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