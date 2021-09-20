Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо.
Дивися повний текст Кабмін може зобов'язати невакцинованих працівників робити ПЛР-тести власним коштом — міністр.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 15:30
Кабмін може зобов'язати невакцинованих працівників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін може зобов'язати невакцинованих працівників робити ПЛР-тести власним коштом — міністр.
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:30
Печально,что такой бред исходит от министра.Печально,но не удивительно.
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