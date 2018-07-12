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деньги под залог лома золота и др драгметалов!выкуп залога
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 22 вер, 2021 14:00
от 4 до 7 процентов в месяц в гривне!выкуп залога в ломбардах!90-95 процентов от оценки лома ломбарда на руки !сумма и процентная ставка рассматривается!вайбер 0631168787александр!киев!бывают появляються свободные ср ва -ищу куда их применить-помогу вам залатать иногда пояыляющиеся финансовые латки!частное лицо!порядочность быстроту и конфидециальность гаранирую в случае обоюдного согласия!просьба с ворованным или каким либо прблемным не обращаться!суммы от 1000гр!
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ka1980sany3005
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