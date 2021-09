Форуми / Залучення та

розміщення коштів / Залучення коштів / "Мировое господство"в формате

"Всё для сайта",или я немножко "Мировое господство"в формате "Всё для сайта",или я немножко + Додати

тему Відповісти

на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Нед 26 вер, 2021 14:51 "Мировое господство"в формате "Всё для сайта",или я немножко

по оптимизации,и раскрутке сайтов,4)предоставление хостинговых услуг,и 5):первичная регистрация доменов!);Общеизвестно,что название товара,услуги,либо сервиса-это локомотив,долженствующий тянуть за собой весь бизнес-процесс,если данное название посредственно-оно не справится с этой "обязанностью",и наоборот-в данном случае-НАЗВАНИЕ(AllFor.Site)-Всемирное,оно позволяет создать Единый сервис для Всех Стран Мира:1) All For Site -обозначает: Всё Для.Сайта -лучше для сегмента сайтового фриланса не придумаеш,2)международных доменов(тоесть-в международных доменных зонах-как .Com) с названием " AllForSite " можно создать много-столько,сколько существует международных доменных зон: .Com , .Net , .Org ,и так далее)-и в таких случаях весь домен "в сборе"(со словом до точки,и со словом после точки)-составляет два слова-например: AllForSite.Com -состоит из:1-е слово: AllForSite,2-слово: Com ,и лишь домен AllFor.Site "в сборе"составляет лишь одно слово: "AllForSite" ,за счёт чего он пербивает все домены,в которых слово AllForSite идёт с названием доменной зоны "в нагрузку",тоесть данное название домена(AllFor.Site)может обеспечить "мировое Господство"в данном сегменте услуг!Что требовалось-бы от Вас:1-е -либо создать Ваш новый(лишь один-базовый)сайт для данного сервиса,либо адаптировать уже созданный,и установить языковую адаптацию-чтобы каждый сайт по умолчанию открывался на основном языке своей страны-например: RU.AllFor.Site -на русском,и при этом имел переключатель на все основные языки(тоесть каждый сайт-для каждой страны нужно адаптировать под язык каждой страны),либо адаптировать Ваш нынешний сайт:HH.ru ,адаптировав его под данные цели;2-е -нужно базовый сайт с адаптациями под языки всех стран установить либо сразу на поддомены всех стран домена AllFor.Site ,либо установить эти сайты(стран)на Ваши домены,или поддомены какого-либо Вашего домена,а я-бы установил для каждого поддомена стран домена AllFoR.Site Ваши NS-ы.Я согласился-бы на это партнёрство на выгодных для Вас условиях.Удачи!( Приветствую Вас!У меня к Вам деловое предложение:мне принадлежит домен AllFor.Site ,на поддоменах которого,соответствующих двухбуквенным доменным зонам всех стран мира можно было бы создать сайты по сайтостроительному фрилансу для каждой страны,помимо фриланс-сервиса представляется возможным на каждом таком сайте для каждой страны предоставлять любые услуги формата "Всё Для Сайта",как то:1)Биржа доменов и сайтов,2)услуги по тестированию сайтов,3)услугипо оптимизации,и раскрутке сайтов,4)предоставление хостинговых услуг,и 5):первичная регистрация доменов!);Общеизвестно,что название товара,услуги,либо сервиса-это локомотив,долженствующий тянуть за собой весь бизнес-процесс,если данное название посредственно-оно не справится с этой "обязанностью",и наоборот-в данном случае-НАЗВАНИЕ(AllFor.Site)-Всемирное,оно позволяет создать Единый сервис для Всех Стран Мира:1) All For Site -обозначает: Всё Для.Сайта -лучше для сегмента сайтового фриланса не придумаеш,2)международных доменов(тоесть-в международных доменных зонах-как .Com) с названием " AllForSite " можно создать много-столько,сколько существует международных доменных зон: .Com , .Net , .Org ,и так далее)-и в таких случаях весь домен "в сборе"(со словом до точки,и со словом после точки)-составляет два слова-например: AllForSite.Com -состоит из:1-е слово: AllForSite,2-слово: Com ,и лишь домен AllFor.Site "в сборе"составляет лишь одно слово: "AllForSite" ,за счёт чего он пербивает все домены,в которых слово AllForSite идёт с названием доменной зоны "в нагрузку",тоесть данное название домена(AllFor.Site)может обеспечить "мировое Господство"в данном сегменте услуг!Что требовалось-бы от Вас:1-е -либо создать Ваш новый(лишь один-базовый)сайт для данного сервиса,либо адаптировать уже созданный,и установить языковую адаптацию-чтобы каждый сайт по умолчанию открывался на основном языке своей страны-например: RU.AllFor.Site -на русском,и при этом имел переключатель на все основные языки(тоесть каждый сайт-для каждой страны нужно адаптировать под язык каждой страны),либо адаптировать Ваш нынешний сайт:HH.ru ,адаптировав его под данные цели;2-е -нужно базовый сайт с адаптациями под языки всех стран установить либо сразу на поддомены всех стран домена AllFor.Site ,либо установить эти сайты(стран)на Ваши домены,или поддомены какого-либо Вашего домена,а я-бы установил для каждого поддомена стран домена AllFoR.Site Ваши NS-ы.Я согласился-бы на это партнёрство на выгодных для Вас условиях.Удачи!( Myod@meta.ua prestizhnye

Повідомлень: 1 З нами з: 26.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Обсуждаем "Кредиты по-новому"! 1 , 2

Адмiнiстратор » П'ят 22 чер, 2012 15:52 10 6067 Вів 25 бер, 2014 19:07

bkovalevych