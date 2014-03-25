"Мировое господство"в формате "Всё для сайта",или я немножко

Приветствую Вас!У меня к Вам деловое предложение:мне принадлежит домен AllFor.Site ,на поддоменах которого,соответствующих двухбуквенным доменным зонам всех стран мира можно было бы создать сайты по сайтостроительному фрилансу для каждой страны,помимо фриланс-сервиса представляется возможным на каждом таком сайте для каждой страны предоставлять любые услуги формата "Всё Для Сайта",как то:1)Биржа доменов и сайтов,2)услуги по тестированию сайтов,3)услуги
по оптимизации,и раскрутке сайтов,4)предоставление хостинговых услуг,и 5):первичная регистрация доменов!);Общеизвестно,что название товара,услуги,либо сервиса-это локомотив,долженствующий тянуть за собой весь бизнес-процесс,если данное название посредственно-оно не справится с этой "обязанностью",и наоборот-в данном случае-НАЗВАНИЕ(AllFor.Site)-Всемирное,оно позволяет создать Единый сервис для Всех Стран Мира:1) All For Site -обозначает: Всё Для.Сайта -лучше для сегмента сайтового фриланса не придумаеш,2)международных доменов(тоесть-в международных доменных зонах-как .Com) с названием " AllForSite " можно создать много-столько,сколько существует международных доменных зон: .Com , .Net , .Org ,и так далее)-и в таких случаях весь домен "в сборе"(со словом до точки,и со словом после точки)-составляет два слова-например: AllForSite.Com -состоит из:1-е слово: AllForSite,2-слово: Com ,и лишь домен AllFor.Site "в сборе"составляет лишь одно слово: "AllForSite" ,за счёт чего он пербивает все домены,в которых слово AllForSite идёт с названием доменной зоны "в нагрузку",тоесть данное название домена(AllFor.Site)может обеспечить "мировое Господство"в данном сегменте услуг!Что требовалось-бы от Вас:1-е -либо создать Ваш новый(лишь один-базовый)сайт для данного сервиса,либо адаптировать уже созданный,и установить языковую адаптацию-чтобы каждый сайт по умолчанию открывался на основном языке своей страны-например: RU.AllFor.Site -на русском,и при этом имел переключатель на все основные языки(тоесть каждый сайт-для каждой страны нужно адаптировать под язык каждой страны),либо адаптировать Ваш нынешний сайт:HH.ru ,адаптировав его под данные цели;2-е -нужно базовый сайт с адаптациями под языки всех стран установить либо сразу на поддомены всех стран домена AllFor.Site ,либо установить эти сайты(стран)на Ваши домены,или поддомены какого-либо Вашего домена,а я-бы установил для каждого поддомена стран домена AllFoR.Site Ваши NS-ы.Я согласился-бы на это партнёрство на выгодных для Вас условиях.Удачи!(Myod@meta.ua)