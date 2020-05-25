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Автокредит и лизинг?

Автокредит и лизинг?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:43

Автокредит и лизинг?

Планирую преобрести авто и расматривают приобретение в кредит. Может кто раскроет тему? Особенно интересуют все переплаты при такой форме покупке эти то же КАСКО реальную стоимость которой почему-то все скрывают...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:16

Re: Автокредит и лизинг?

vpchelko написав:Планирую преобрести авто и расматривают приобретение в кредит. Может кто раскроет тему? Особенно интересуют все переплаты при такой форме покупке эти то же КАСКО реальную стоимость которой почему-то все скрывают...
У каждого автопроизводителя, а порой даже салона могут быть индивидуальные договоренности с банками партнерами. Потому для старта нужно заехать хотя бы в 1 салон интересующей вас ТМ, определиться с комплектацией и взять предложения у всех доступных банков. Затем взвешенно принимать уже решение.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:05

Re: Автокредит и лизинг?

vpchelko написав:Планирую преобрести авто и расматривают приобретение в кредит. Может кто раскроет тему? Особенно интересуют все переплаты при такой форме покупке эти то же КАСКО реальную стоимость которой почему-то все скрывают...
А в банк звернутися для з'ясування всіх платежів? Якщо все ж таки ліньки, то можу я звернутися до банку і розпитати. 1 банк - 1000 грн.
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