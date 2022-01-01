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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:11
Можливо маленька спроба із поверненням нормальної програми кешбеку? "Обіцяють на період 24.11-27.11 давати 7% на онлайн і навіть 5% на офлайн по деяким категоріям (ремонт, меблі, техніка, маркетплейси, одяг)"
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