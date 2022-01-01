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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:50

Гарна акція.
Давайте ще
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:51

  lel написав:Виплатили 7% за техніку. Одна оплата 26.11.23, а отримання в Розетці 28.11.23 не окешбечилась. Була, мабуть, так звана предавторизація. Блокування 26.11.23, а списання після отримання 28.11.23. Маленька сума- переживу. А так нічого акція!


да, эти приколы с предавторизацией нужно помнить, всякие maudau и прочие сильпы такие же
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:31

Re: О.Bank

А як тут пільговий період рахується? На сайті інформації, окрім того, що це до 62 днів, не знайшов. Якщо витратив 28 грудня, коли треба погасити? В застосунку пише лише, що цього місяця немає мінімального платежу
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:26

l_e_x В приложени есть расчетная дата.После етой дати еще будет месяц.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 11:03

Re: О.Bank

Наразі, не працює валютобмін?

P.S. Працює.
jay2004
 
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  #<1 ... 119120121122
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