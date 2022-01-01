|
|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2023 13:50
Гарна акція.
Давайте ще
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:51
lel написав:
Виплатили 7% за техніку. Одна оплата 26.11.23, а отримання в Розетці 28.11.23 не окешбечилась. Була, мабуть, так звана предавторизація. Блокування 26.11.23, а списання після отримання 28.11.23. Маленька сума- переживу. А так нічого акція!
да, эти приколы с предавторизацией нужно помнить, всякие maudau и прочие сильпы такие же
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6498
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:31
А як тут пільговий період рахується? На сайті інформації, окрім того, що це до 62 днів, не знайшов. Якщо витратив 28 грудня, коли треба погасити? В застосунку пише лише, що цього місяця немає мінімального платежу
-
l_e_x
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:26
l_e_x В приложени есть расчетная дата.После етой дати еще будет месяц.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2024 11:03
Наразі, не працює валютобмін?
P.S. Працює.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3225
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10956
|3123411
|
|
|12
|7862
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|