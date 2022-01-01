В мене якраз такий випадок. Тобто я можу погашатися 1 числа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 10:23
Додано: Вів 20 лют, 2024 23:46
Чи є якесь обмеження за часом для валютообміну в додатку? Не дає обмінювати, хоча 3 години тому давало. Ліміти усі в нормі.
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:48
Ідейка підлила кредлім, 75→112.
і це при тому що ці 75 в мінусі з початку січня.
mi respeto!
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:50
Погашаю кредитку О.карта+
Закинул сумму, которая была предложена для того чтобы карта оставалась в льготном,
в додатке вижу еще "заборгованність по процентах"
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
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