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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 10:23
klug написав: WallNutPen написав:
Гашу всегда в свой РД (для о.карты это день заключения договора)
Не зовсім, для карток відкритих після 25-го числа та до кінця місяця РД - 1-ше число. Для решти випадків дійсно - дата укладення договору.
В мене якраз такий випадок. Тобто я можу погашатися 1 числа?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 23:46
Чи є якесь обмеження за часом для валютообміну в додатку? Не дає обмінювати, хоча 3 години тому давало. Ліміти усі в нормі.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 17:48
Ідейка підлила кредлім, 75→112.
і це при тому що ці 75 в мінусі з початку січня.
mi respeto!
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Додано: Пон 15 кві, 2024 09:50
Погашаю кредитку О.карта+
Закинул сумму, которая была предложена для того чтобы карта оставалась в льготном,
в додатке вижу еще "заборгованність по процентах"
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:32
emeta написав:Погашаю кредитку О.карта+
Закинул сумму, которая была предложена для того чтобы карта оставалась в льготном,
в додатке вижу еще "заборгованність по процентах"
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
Треба закидати всю суму з процентами. Тільки в цьому разі картка вважається погашена повністю
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Додано: Пон 15 кві, 2024 19:04
emeta написав:
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
Да для грейса эта сумма влияния не имеют - ее включат в сумму для погашения в ближайшую РД и загасить ее надо будет уже в следующем РП. Всегда так гашу - ровно сумму которую аппка светит для грейса, а начисленные в текущем РП проценты - уже к РД следующего месяца - вылетов из грейса не было.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:00
єдиний банк з усіх який після резету телефону захотів заново заяву-договір підписувати
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:16
чому тема окрема від Ідея банку?
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:40
quadro_tony_da написав:
чому тема окрема від Ідея банку?
об'єднайте
Ми розділили всі цифрові мобільні банки за проханням користувачів, щоб було зручніше шукати необхідну інформацію.
З повагою,
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Ірина_
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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