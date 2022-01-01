В мене якраз такий випадок. Тобто я можу погашатися 1 числа?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 10:23
Додано: Вів 20 лют, 2024 23:46
Чи є якесь обмеження за часом для валютообміну в додатку? Не дає обмінювати, хоча 3 години тому давало. Ліміти усі в нормі.
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:48
Ідейка підлила кредлім, 75→112.
і це при тому що ці 75 в мінусі з початку січня.
mi respeto!
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:50
Погашаю кредитку О.карта+
Закинул сумму, которая была предложена для того чтобы карта оставалась в льготном,
в додатке вижу еще "заборгованність по процентах"
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
Додано: Пон 15 кві, 2024 11:32
Re: О.Bank
Треба закидати всю суму з процентами. Тільки в цьому разі картка вважається погашена повністю
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:04
Re: О.Bank
Да для грейса эта сумма влияния не имеют - ее включат в сумму для погашения в ближайшую РД и загасить ее надо будет уже в следующем РП. Всегда так гашу - ровно сумму которую аппка светит для грейса, а начисленные в текущем РП проценты - уже к РД следующего месяца - вылетов из грейса не было.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:00
Re: О.Bank
єдиний банк з усіх який після резету телефону захотів заново заяву-договір підписувати
Додано: Сер 18 вер, 2024 15:16
Re: О.Bank
чому тема окрема від Ідея банку?
об'єднайте
Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:40
Додано: Нед 22 вер, 2024 00:29
"На Старт" удаленно можно как-то открыть и выйти безболезненно?
Какая там карта привязывается к депозитам?
Платіжна, виплатна?
Есть выход без комсы переводом?
Зараз переглядають цей форум: novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|