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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:46

Re: Банк Власний Рахунок

Здесь как-то можно по одному лицу обзавестись второй гривневой картой/счетом ? Например, одна с кредитным лимитом, а вторая обычная дебетка ? Или никак ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 01:22

Re: Банк Власний Рахунок

a77 написав:Здесь как-то можно по одному лицу обзавестись второй гривневой картой/счетом ? Например, одна с кредитным лимитом, а вторая обычная дебетка ? Или никак ?
Нет, дебеток отдельно у них нет
Chicheva
 
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Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 20:53

Дивина від Бобра

Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09
У Бобра є обмеження на 10 переказів у місяцЬ, а 1% чесніше виглядає на 100уо чим на 1000 :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:13

  Amethyst написав:Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09

Так а що відповіли? Калькулятор зламався, і рахувати доводилось в умі?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:31

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09

Так а що відповіли? Калькулятор зламався, і рахувати доводилось в умі?

Коміс рахується через грн, переводиться у євро по курсу банка і утримується -- DCC прям у банку, шоби далеко не ходити :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:22

чем больше держишь в банке, тем больше соблазн у банка закрыть счёт клиента со своему решению. Согласно тарифам банка - такая стрижка будет стоить 30%.
Оспорить что-то будет тяжело, обходите стороной.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:12

Re: Банк Власний Рахунок

БВР всіх проінформував, що банк долучився до програми національного кешбеку з 14-го січня. Обдурив. За розрахунок карткою БВР у Сільпо (а може і всюди) нацкешбек не нараховується.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:09

  Charter написав:БВР всіх проінформував, що банк долучився до програми національного кешбеку з 14-го січня. Обдурив. За розрахунок карткою БВР у Сільпо (а може і всюди) нацкешбек не нараховується.

Нараховується
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:59

Мені теж не нарахували жодного разу, хоча було вже 4-5 покупок у Сільпо, де він мав би бути. Залишив заявку, але відповіді вже тиждень, як немає...
AVF
 
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