Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2024 23:46
Здесь как-то можно по одному лицу обзавестись второй гривневой картой/счетом ? Например, одна с кредитным лимитом, а вторая обычная дебетка ? Или никак ?
a77
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Додано: Вів 24 гру, 2024 01:22
a77 написав:Здесь как-то можно по одному лицу обзавестись второй гривневой картой/счетом ? Например, одна с кредитным лимитом, а вторая обычная дебетка ? Или никак ?
Нет, дебеток отдельно у них нет
Chicheva
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:53
Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09
У Бобра є обмеження на 10 переказів у місяцЬ, а 1% чесніше виглядає на 100уо чим на 1000
Amethyst
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:13
Amethyst написав:
Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09
Так а що відповіли? Калькулятор зламався, і рахувати доводилось в умі?
M-Audio
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:31
M-Audio написав: Amethyst написав:
Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09
Так а що відповіли? Калькулятор зламався, і рахувати доводилось в умі?
Коміс рахується через грн, переводиться у євро по курсу банка і утримується -- DCC прям у банку, шоби далеко не ходити
Amethyst
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Додано: Чет 02 січ, 2025 15:22
чем больше держишь в банке, тем больше соблазн у банка закрыть счёт клиента со своему решению. Согласно тарифам банка - такая стрижка будет стоить 30%.
Оспорить что-то будет тяжело, обходите стороной.
baraka
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Додано: Чет 23 січ, 2025 14:12
БВР всіх проінформував, що банк долучився до програми національного кешбеку з 14-го січня. Обдурив. За розрахунок карткою БВР у Сільпо (а може і всюди) нацкешбек не нараховується.
Charter
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Додано: Чет 23 січ, 2025 16:09
Charter написав:
БВР всіх проінформував, що банк долучився до програми національного кешбеку з 14-го січня. Обдурив. За розрахунок карткою БВР у Сільпо (а може і всюди) нацкешбек не нараховується.
Нараховується
ramzes4
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:59
Мені теж не нарахували жодного разу, хоча було вже 4-5 покупок у Сільпо, де він мав би бути. Залишив заявку, але відповіді вже тиждень, як немає...
AVF
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