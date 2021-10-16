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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:55

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

https://www.liga.net/world/articles/my- ... h-nas-jdet
Голод | Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет


Рекомендую к прочтению.
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