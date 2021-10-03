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Китай планує закупити в США скраплений газ на десятки...
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:29
Пропонуємо до обговорення:
Великі китайські енергетичні компанії ведуть переговори з американськими експортерами щодо забезпечення довгострокових поставок скрапленого природного газу (СПГ).
Дивися повний текст Китай планує закупити в США скраплений газ на десятки мільярдів доларів — Reuters
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:30
Нифига не понятно, у них там сила сибири простаивает, а они хотя СПГ тянуть из США.
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