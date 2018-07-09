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Finance.ua: Кредитные союзы:
как они работают и в чем их...

Finance.ua: Кредитные союзы: как они работают и в чем их...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:44

Finance.ua: Кредитные союзы: как они работают и в чем их...

Пропонуємо до обговорення:
Каждый третий четверг октября – Международный день кредитных союзов
«Люди всегда занимали центральное место в существовании кредитных союзов. Кредитные союзы – вневременное понятие, оно хорошо резонирует со всеми поколениями, особенно с молодежью, которая высоко ценит социально ответственные организации, где главное внимание уделяется человеку, а не прибыли», – говорил президент Всемирного совета кредитных союзов Брайан Бранч.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:45

Кредитные союзы--это лоховозки. Говорю на личном примере. Они создаются, но когда разваливаются, то в активе только стол и компьютер. Кредитный Союз Пенсионеров по решению суда должен 45000 грн с 2013г ( по курсу 8= 5625 уе) прославленное Первое Кредитное Общество, во главе с Азаровым должно 6000 и на всё есть решение суда о возврате, но это только бумажки, организаторов уже днём с огнём не найдёшь,
kalvus
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