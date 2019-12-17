Очень интересная.
Я когда узнал, что банковские ячейки могут вскрыть сбу шники, офигел. А ведь это логично и даже реально.
Где такое ещё узнаете? Да нигде
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Додано: Сер 03 лис, 2021 22:40
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:47
замки - то від добрих людей
захотят вскрыть - вскроют
Важно, за какой промежуток времени. Чем дольше, тем меньше интереса для вскрытия
Ну и коэффициент "пофигизма" от соседей. Или им пофиг, или они бдительные
Додано: Сер 03 лис, 2021 23:30
Если вы лично не знакомы с начальником службы безопасности банка или руководством банка, чего вы лезете в эти ячейки?
Вы разбираетесь в нормативах по оборудованию депозитного хранилища?
Знаете степень защищенности конкретного отделения банка?
Может в классах хранилищ разбираетесь?
Знаете кто там кого и по какому принципу принимал на работу?
Положите на счет до востребования и спите спокойно.
А самое правильное - всё в бетон.
Додано: Сер 03 лис, 2021 23:34
содержимое ячеек могут не только сбушники арестовать. вообще это не для нашей страны, лучше под березой прикопать или закордон вывести
Додано: Сер 03 лис, 2021 23:44
С появлением металлоискателей в свободной продаже под березой не вариант.
Ситуация может поменяется и самого закордон не выпустят. Помним какой у нас сосед с востока.
Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
Додано: Чет 04 лис, 2021 06:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и ничем не выдавать что они у тебя вообще есть, не покупать Инфинити например, квартиры в дорогих жк. Тогда и смерти вашей не будет ждать наследник. Это жизнь увы, меры безопасности отбирают половину комфорта от премиум плюшек, потом страшно ребенка выпустить во двор или в школу, вдруг украдут и потребуют выкуп.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:48
Захист повинен бути комплексним.
Двері, замки, сигналізація (пультова)
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:57
Re: Питання безпеки в контексті нерухомості
Замок Журавель тот что нельзя вскрыть отмычками
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лис, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:25
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