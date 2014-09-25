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Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 год
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:01
Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 года?
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golubov2010
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:19
golubov2010 написав:
Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 года?
Принимают даже 1990-1993, но только в обмен на гривны,не на замену. А чем Вас 1996 г. не устраивает? У меня таких много. И 1996, и 1999, и 2003, 2003А, 2006, 2006А. Они все одинаковые!! Побольше бы их!!
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fin
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:41
fin написав: golubov2010 написав:
Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 года?
Принимают даже 1990-1993, но только в обмен на гривны,не на замену. А чем Вас 1996 г. не устраивает? У меня таких много. И 1996, и 1999, и 2003, 2003А, 2006, 2006А. Они все одинаковые!! Побольше бы их!!
Зачем Вам эта коллекция? Почему не в банке?
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:09
Investor_K написав: fin написав: golubov2010 написав:
Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 года?
Принимают даже 1990-1993, но только в обмен на гривны,не на замену. А чем Вас 1996 г. не устраивает? У меня таких много. И 1996, и 1999, и 2003, 2003А, 2006, 2006А. Они все одинаковые!! Побольше бы их!!
Зачем Вам эта коллекция? Почему не в банке?
В банке 98%, а это так, мелочь, на всякий случай.
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fin
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:29
Так на всякий случай лучше бы поновее держать
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Investor_K
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:26
Investor_K написав:
Так на всякий случай лучше бы поновее держать
Для долларов это не имеет значения никакого. Мне нравятся классические, зеленые, поэтому и держу только их.
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fin
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:56
fin написав: Investor_K написав:
Так на всякий случай лучше бы поновее держать
Для долларов это не имеет значения никакого. Мне нравятся классические, зеленые, поэтому и держу только их.
Не скажите,новенькие берут охотней)
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2001
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:40
спросил в чате приватбанка сказали что принимают купюры этого года
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golubov2010
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:59
2001 написав: fin написав: Investor_K написав:
Так на всякий случай лучше бы поновее держать
Для долларов это не имеет значения никакого. Мне нравятся классические, зеленые, поэтому и держу только их.
Не скажите,новенькие берут охотней)
Вот именно
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Investor_K
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