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Експорт IT-послуг в Україні зріс за три квартали на 35%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:33
Пропонуємо до обговорення:
ІТ-експорт в Україні зріс на 35% за дев'ять місяців цього року – у порівнянні з відповідним періодом 2020 року. Виручка бізнесу від IT-експорту за цей час склала $4,84 млрд — майже стільки ж, скільки за весь минулий рік.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:33
Также видно что остальные отрасли увы не растут.
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