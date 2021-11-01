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Експорт IT-послуг в Україні
зріс за три квартали на 35%...

Експорт IT-послуг в Україні зріс за три квартали на 35%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:33

Експорт IT-послуг в Україні зріс за три квартали на 35%...

Пропонуємо до обговорення:
ІТ-експорт в Україні зріс на 35% за дев'ять місяців цього року – у порівнянні з відповідним періодом 2020 року. Виручка бізнесу від IT-експорту за цей час склала $4,84 млрд — майже стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Дивися повний текст Експорт IT-послуг в Україні зріс за три квартали на 35% - Опендатабот.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:33

Также видно что остальные отрасли увы не растут.
vicel100
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