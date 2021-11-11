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ВУСО купує у Ахметова найстарішу страхову компанію України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:36
Пропонуємо до обговорення:
Акціонери страхової компанії ВУСО заявили про досягнення попередньої домовленості щодо купівлі запорізької страхової компанії АСКА.
Дивися повний текст ВУСО купує у Ахметова найстарішу страхову компанію України
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:36
Ахметов ни чего просто так не продаёт.
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