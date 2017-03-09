Гроші і політика: допоможіть зрозуміти

Додано: Суб 27 лис, 2021 06:41

У старих підручниках по політекономії писали, що гроші є мірою цінності речей. Власне, речі квантифікуються за законом попиту і пропозиції. Однак всім зрозуміло, що дані геологічної розвідки складають державну таємницю. Тому тут само собою зрозуміло, що фундаментальні промислові схеми - справа державних підприємств. Можна також сказати, що гроші - міра толерантності влади, держави до відповідної людини. Система соціальних можливостей має певні цікаві особливості. Вона акумулюється державою і регулюється за допомогою соціальних санкцій в рамках соціального контролю. Це трошки наївна інтерпретація, оскільки в дійсності у суспільстві допомога родини, родичів відіграє ледь не основну роль у житті людей.

Можна подумати, що продовження роду - це основа життя. Однак насправді здатність до самовідтворення хоча і розповсюджена у природі, тим не менш вона не може бути проголошена основним принципом життя. Основним принципом життя є здатність утворювати коаліції. Статеве розмноження є частиною цієї здатності. Коаліція - система елементів, які при об'єднанні здатні здійснити те, чого кожний з них окремо ніколи не зміг би досягнути. Сама коаліаційність утворюється завдяки соціалізації людей, що здійснюється державою.



Мене цікавить таке питання. Чому від європейських чоловіків так масово їдуть європейські жінки, щоб виходити заміж за представників іншої раси, розважатися з ними тощо? Чому європейцям коронавірус і бідність, репресії, а якісь аборигени живуть як в раю? Поки ви хворієте на коронавірус, до вас зневажливо ставляться, а десь негри купляють джипи, двохповерхові будинки, розважаються з вашими дівчатами і т.д. Чому європейці настільки принижені? Чому європейці - найменшовартісні люди у світі? Як правило повії, дешева робоча сила і т.д. Чому нами торгують (почитайте звіти ОБСЕ), відносяться до нас як до сміття?



Це якось можна пояснити з точки зору фінансів, економіки?