Торговая площадка Binance, есть кто?

Бесплатная раздача коробок с NFT, которые стоят от 60$ до 15000$
Эта вечеринка будет длиться 6 дней, раздают 5000 коробок, не более одной на аккаунт.
В коробке выпадет случайная NFT (от простой до эпической).
Чем выше класс NFT, тем больше денег она Вам принесет.
Система лотереи.
Если вам попадется Epic или Legendary, сможете неплохо заработать.
Пропускать такую щедрость не стоит.
Что делаем?
1. Открываем приложение Binance на телефоне, тянем экран вниз и выбираем Mobox Games.
2. Логинимся.
3. Жмём Вперёд и получаем Аватар.
4. Жмём "Join Now" (Вперед).
5. Жмём Билеты.
6. Указываем ID: 👉 16297060
7. Получаем билет на лотерею!
Без указания ID друга, билет не дают.
Теперь ждём выхода игры 6 декабря и следим за проектом MOBOX.
Проект перспективный, сотрудничает с Binance.
Используйте для получения билета ID: 👉 16297060
Желаю всем удачи в лотерее!