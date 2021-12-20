RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Газпром зупинив постачання
газу через Польщу

Газпром зупинив постачання газу через Польщу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:33

Вероятно, теперь поляки будут по реверсу получать газ, как и Украина. В чём проблема?
asdasd
 
Повідомлень: 274
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 80 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром»
R2 » Сер 22 гру, 2021 15:47
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 15:54
summacut
Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:... 1, 2, 3
R2 » Пон 20 гру, 2021 11:21
23 1624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 18:54
Faceless
Газпром не бронює додатковий транзит ГТС
R2 » Пон 20 гру, 2021 20:54
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 20:55
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1529)
22.12.2021 17:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.