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Газпром зупинив постачання газу через Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:33
Вероятно, теперь поляки будут по реверсу получать газ, как и Украина. В чём проблема?
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asdasd
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