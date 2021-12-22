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Зростання промвиробництва в
Україні сповільнилося майже...

Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:02

Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в листопаді 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 0,4%. Таким чином, невелике зростання зафіксовано другий місяць поспіль.

Дивися повний текст Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:02

Учитывая цену газа а сейчас предприятия думают покупать газ по 60грн за куб или закрываться то о каком росте вообще может идти речь...это просто лапша для профанов которые далеки от всего этого,если цена газа в Европе продержится ещё какое то время или зима будет холодной половина предприятий страны тихо или громко закроются...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:14

С такой ценой на газ и электричество, неудивительно.
esaul
 
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