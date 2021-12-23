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Інновації й високий
рівень сервісу

Інновації й високий рівень сервісу
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:43

Інновації й високий рівень сервісу

Фінансовий сервіс CreditPlus завершує 2021 рік з хорошими новинами, видавши в грудні свій 3-мільйонний кредит. Компанії знадобилось 4 роки роботи на ринку, щоб досягти такого рівня довіри споживачів. Цьому результату CreditPlus завдячує клієнтам — адже саме для них щороку вдосконалює сервіси, забезпечуючи максимальну швидкість, зручність та якість наданих послуг.

Як CreditPlus видав свій 3-мільйонний кредит
Ірина_
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