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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:43
Інновації й високий рівень сервісу
Фінансовий сервіс CreditPlus завершує 2021 рік з хорошими новинами, видавши в грудні свій 3-мільйонний кредит. Компанії знадобилось 4 роки роботи на ринку, щоб досягти такого рівня довіри споживачів. Цьому результату CreditPlus завдячує клієнтам — адже саме для них щороку вдосконалює сервіси, забезпечуючи максимальну швидкість, зручність та якість наданих послуг.
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