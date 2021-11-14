Обираючи професію варто добре подумати, щоб за кілка років не залишитися біля розбитого корита.
Дивися повний текст Стало відомо, які професії втратять актуальність вже через декілька років.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 23:15
Стало відомо, які професії втратять актуальність вже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, які професії втратять актуальність вже через декілька років.
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:15
Ві когда тянете текст из google translate вычитывайте его перед расстановкой капсов .
"няни и сиделки, опекаемые пожилыми людьми."(тм)
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:31
По экономистов и бухгалтеров - смешно. Исчезнут простые нажимальщики кнопок и вбивальщики первички. Нужны будут специалисты, способные думать, анализировать, предлагать варианты оптимизации.
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