Таке роз'яснення опублікувало Міністерство фінансів.
Дивися повний текст Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не використовувати з 1 січня.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:03
Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не використовувати з 1 січня.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:03
Открывайте фоповские счета и принимайте оплату только по "безналу"
Тогда рро не нужно. Но мало кто про это говорит.
Предприниматели-единщики 2–3-й групп должны помнить, что РРО НЕ применяется даже после превышения лимита в 1 млн 320 тыс. грн при безналичных расчётах — переводе с расчётного счёта на расчётный счёт через учреждение банка или внесении денег через кассу банка, в кассе банка через платёжный терминал и/или ПТКС , принадлежащий банку, за услуги в случае проведения таких расчётов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.
Есть категория ФЛП, которые имеют дело исключительно с безналичными оплатами. В понимании налоговой это оплаты со счёта на счёт или когда деньги зачисляются на счёт через кассу банка.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:36
Re: Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...
никто даже не знает, прием платежей по номеру карты-ключ к р/с не обязывает наличие рро? Например, поддержка моно уверяет, что не нужно, а вот интересно, что поддержка других банков говорит? А главное, что сама налоговая по этому поводу думает?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:15
Если бы у гетманцевых были мозги они бы вывели оплату банковскими картами из под РРО т.к. это очевидно операция безналичная операция транзакции между банками, она не требует РРО, но ведь эта "фискализация" не для борьбы с неучтенным налом, а для возможности доить ФОПов налоговой и соответственно мы видим различные "разъяснения" той же налоговой о том, что оплаты через терминалы в банке это тоже попадает под РРО
Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:21
p_a_l Є ж розяснення якщо через liqpay заплатять або інший небанківський сервіс то треба чек... Просто хтось так і зробить і що тоді...
Додано: Суб 08 січ, 2022 09:33
GALeon
НБУ говорит, что на карту-ключ принимать платежи запрещено! Порой это сделать невозможно: терминалы блокируют такие платежи.
А вот на номер карты MONO, привязанный к ФОП счету можно, MONO использует какие-то промежуточные банковские сервисы. Правда этот вариант еще не комментировало НБУ.
Додано: Суб 08 січ, 2022 09:52
Re: Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...
но ведь физ.лицо без проблем может например оплатить со своего моб.приложения на такую карту ФОП без всякого терминала...
Востаннє редагувалось GALeon в Суб 08 січ, 2022 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 січ, 2022 09:53
Re: Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...
вот этот вариант как раз и интересен
Додано: Суб 08 січ, 2022 19:25
Попробовать оплатить может Но вот так, чтобы без проблем... На Альфовскую карту ФОП P2P переводы мне блокнула сама Альфа и предложила им позвонить в рабочее время. Я так понимаю, что у ней запрещено всегда.
На Моню проходило, но после нескольких переводов почему-то тоже два дня назад перестало. Моня ничего по этому поводу не извещал. В понедельник попробую у них выяснить почему.
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