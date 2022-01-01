Німецька фармкомпанія BioNTech прогнозує отримати до 17 млрд євро виручки від продажу вакцин від COVID-19 у 2022 році.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 09:15
BioNTech прогнозує до 17 млрд євро виручки від продажу...
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Дивися повний текст BioNTech прогнозує до 17 млрд євро виручки від продажу вакцин у 2022 році.
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:49
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:41
Дальше будет только больше. Ведь решили охватить уже и детей с 5 лет, которых раньше считали, что вакцинировать не надо так как они болеют мало и переносят в легкой форме.
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:50
Хотелось бы взглянуть на списки акционеров всех этих фарм компаний производящих вакцины от ковида а то правительства всех стран с такой маниакальной упоротостью стараются привить всех от мала до велика что у многих уже стали возникать вопросы по поводу с чего бы такая забота о трудящихся)))
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:33
ВВП одной только Германии за 2020 год = 3,8 трлн.долл.
Им эти 17 млрд дохода от вакцин, что обычному человеку купить бутылку газировки.
Тут именно за жизни и здоровье людей борются потому что потери от простоя (пока люди болеют + локдауны) и от смертей (потеря покупателей и работников в т.ч. высококвалифицированных специалистов в возрасте "за 50") СУЩЕСТВЕННО превышают всю выгоду от всех вместе взятых вакцин на планете.
Изучите такой параметр как "избыточная смертность" (это ВСЕ смерти прямо либо косвенно вызванные пандемией Covid-19, например самоубийства) + "снижение рождаемости" (это те дети которые родились бы, если бы жизнь была такой как прежде). Сложив одно с другим получатся интересные цифры и на их фоне эти 17 млрд будут просто ничем.
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