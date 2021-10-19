Розпочалась кампанія декларування доходів за звітний 2021 рік.
Дивися повний текст Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи громадян.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 09:17
Граничні строки подання податкової декларації про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи громадян.
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:31
будут грабить по-взрослому.... люмпенам на радость! почему то вспоминается 1917 год, быдло пришло к власти...
Додано: Пон 17 січ, 2022 11:11
физические лица-налогоплательщики-резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, подают декларацию не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду - ложили или клали они на ваши предельные сроки.
Додано: Пон 17 січ, 2022 11:13
Додано: Вів 18 січ, 2022 00:13
Да уж. А что там ещё эти клоуны реализовали? Заводы построили какие то? Или там в науку вложили деньги? Не? Только очередные налоги придумывают. Далеко пойдем.
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