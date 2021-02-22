RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Бізнес на онлайн-кредитах

Бізнес на онлайн-кредитах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 12:20

Бізнес на онлайн-кредитах

В Україні активно зростають обсяги мікрокредитування. Дані аналітичної системи YouControl свідчать про те, що в кризовий 2020 рік виручка ТОП-20 найбільших МФО, які видають такі позики, зросла з 11,2 до майже 14 мільярдів гривень. USAID оцінює суму виданих онлайн-кредитів в 48 мільярдів, а сам ринок за даними організації за останні 4 роки зріс в 4,5 раз. Такі показники залучають до нього нових активних гравців. Якщо років 5 тому їх було щонайбільше 20, то сьогодні – втричі більше. Як молодій компанії заявити про себе в такому висококонкурентному середовищі?

Розповідаємо на прикладі фінансової компанії «Н.А.ГРУП», яка представлена на ринку сервісом онлайн-кредитування CreditBox.

Як заробити там, де багато конкурентів?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 14.09.13
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1787 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінансовий ринок переходить в онлайн
Ірина_ » Чет 23 гру, 2021 17:51
0 309
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 17:51
Ірина_
Онлайн-кредити для бізнесу
Ірина_ » Вів 30 лис, 2021 12:16
0 291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 12:16
Ірина_
Як безпечно взяти онлайн-кредит [реальний приклад]
Ірина_ » Пон 22 лют, 2021 10:57
0 13617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лют, 2021 10:57
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2498)
17.01.2022 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.