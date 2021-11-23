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Вакцини CoronaVac та Pfizer
не дають антитіл, здатних...

Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:45

Re: Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...

  safonovstanislav написав:Мне это напомнило анекдот:
- почему ты, выйдя на улицу, всегда свистишь?
- отпугиваю крокодилов
- так на улице нет крокодилов
- вот по-этому их и нет

Ті, хто не свистять, теж їх не бачать. А от вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані. Тому свистять про вакцинацію, а не про крокодилів. :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:51

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Спасибо за то, что позволили хоть краем глаза взглянуть на "логику" антиваксов :lol:

Так это ваша логика. Я не знаю, являетесь ли вы антиваксом. Вы привязываете НЕпоподание в больницу к тому, что вакцины спасли от тяжелых последствий, только на основании веры. А это уже религия, а не наука и медицина

Вы, наверное, не вкурсе, но для подтверждения тезиса "вакцины спасли от тяжелых последствий" там "всякие ученые" проводят "всякие научные исследования" -- проверки в контрольных группах, вот это все...

Ну и "вести с полей" так сказать -- увы, многа букав, но я специально для вас болдом самое главное выделю:
– Но все равно больше 1200 человек находятся в больницах.

– Это абсолютно нормальное количество для всего Израиля. Но нужно учитывать, что основная масса смертей или тяжелых случаев, 30% – это вакцинированные пожилые, и 70% – это невакцинированные.

– А вот израильская газета "Вести" публикует статью под паническим заголовком "Смертность от коронавируса в Израиле достигла пика. Умирают и привитые и двумя, и тремя дозами".

Основная масса тяжелых случаев приходится на невакцинированных

– Два человека, привитые тремя дозами, умерли за все время. Я бы смотрел не на новости, а на статистику Минздрава. Я на той неделе был в реанимации, где "корона". 25 человек, два из них вакцинированных – 87 и 92 года, один с пересаженной почкой, другой онкологический больной. Остальные – младше 50 лет, невакцинированные. 70% процентов людей, которые умерли за последний месяц от коронавируса, невакцинированные. Теперь давайте посмотрим статистику: 6 миллионов вакцинированных и 500–600 тысяч невакцинированных. Детей уберем, там нет тяжелого течения. Из этого количества 70% – непривитые люди младше 50 лет. Соотношение вакцинированных и невакцинированных составляет 90% к десяти. Соответственно, у нас на 10% непривитых молодых приходится 70% смертей, а количество их в 10 раз меньше. Получатся, что в 9 раз чаще умирают непривитые молодые, чем привитые пожилые с хроническими заболеваниями.

https://www.svoboda.org/a/izrailjskiy-e ... 61630.html

Свист тут от крокодилов помог или что-то иное -- вопрос... :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:04

  _hunter написав:Именно _карантин_ объявляли -- или ни к чему не обязывающую "эпидемию"? :roll: -- или это вообще про карантин в отдельно взятой школе/садике?..

По-разному. От карантина в отдельном коллективе, например, в виде школьного класса, до общего карантина во всей стране.

В начале 2020 года, грипп H1N1 (подтверждено тестами), в группе моего ребёнка в садике, отправил на больничный 27 детей из 30, некоторые из которых болели в тяжёлой форме, т.е. лежали в больнице под капельницами. Воспитательница получила тяжелую форму пневмонии, все переживали за неё, т.к. дела были совсем плохи.
При этом, кстати, карантин в группе не объявили. 3 оставшихся детей просто докинули в другую группу. Мой ребёнок болел этой гадостью за год до этого. Причём, это не какой-то коронавирус, который детей обходит стороной. Температура 39 несбиваемая у ребёнка

Так что, эпидемии были, есть и будут. Просто, именно на этой, всем миром решили распилить больше бабла, чем обычно, сначала продавая маски по $1 за штуку, а потом отвакцинировав всех экперимантальной вакциной, закупая её на уровне государства. Причём, я не пишу, что это не помогает, я пишу, что нет смысла надеятся только на эти средства, т.к. уже очевидно, что вакцинированные в больнички с тяжелыми случаями тоже попадают не редко
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 24 січ, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:12

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Именно _карантин_ объявляли -- или ни к чему не обязывающую "эпидемию"? :roll: -- или это вообще про карантин в отдельно взятой школе/садике?..

По-разному. От карантина в отдельном коллективе, например, в виде школьного класса, до общего карантина во всей стране.
\\\

Это когда было -- и в какой стране? :shock:
При всем при этом -- сейчас-то _во всех_ странах объявляют, что какбэ намэкаэт.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:18

  _hunter написав:Это когда было -- и в какой стране? :shock:
При всем при этом -- сейчас-то _во всех_ странах объявляют, что какбэ намэкаэт.

В Украине. Далеко не один раз объявляли общий карантин. Про другие страны не знаю, тогда был информационный вакуум. Также само, как сейчас, уходишь в пятницу на выходные, а в субботу-воскресенье объявляют в новостях, что с понедельника уже карантин.

Если вы этого не помните, я не могу вам ничем помочь. В интернете вы скорее всего не найдёте информации за то время.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:09

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:Это когда было -- и в какой стране? :shock:
При всем при этом -- сейчас-то _во всех_ странах объявляют, что какбэ намэкаэт.

В Украине. Далеко не один раз объявляли общий карантин. ///

Я же спришивал не только _где_, но и _когда_. В интернете -- ок, не сохранилась информация, но в газетах же об этом писали? :roll:
Просто эсли про эти "общие карантины" помните _только вы_ -- тут есть варианты :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:32

Ничего не понял: про полный локдаун Украины -- написали _вы_. Но даже приблизительные года сего события должен вспоминать _я_? -- еще и вам доказывать, что такое было? :shock:
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  #<123
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