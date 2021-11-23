Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...

– Но все равно больше 1200 человек находятся в больницах.



– Это абсолютно нормальное количество для всего Израиля. Но нужно учитывать, что основная масса смертей или тяжелых случаев, 30% – это вакцинированные пожилые, и 70% – это невакцинированные.



– А вот израильская газета "Вести" публикует статью под паническим заголовком "Смертность от коронавируса в Израиле достигла пика. Умирают и привитые и двумя, и тремя дозами".



Основная масса тяжелых случаев приходится на невакцинированных



– Два человека, привитые тремя дозами, умерли за все время. Я бы смотрел не на новости, а на статистику Минздрава. Я на той неделе был в реанимации, где "корона". 25 человек, два из них вакцинированных – 87 и 92 года, один с пересаженной почкой, другой онкологический больной. Остальные – младше 50 лет, невакцинированные. 70% процентов людей, которые умерли за последний месяц от коронавируса, невакцинированные. Теперь давайте посмотрим статистику: 6 миллионов вакцинированных и 500–600 тысяч невакцинированных. Детей уберем, там нет тяжелого течения. Из этого количества 70% – непривитые люди младше 50 лет. Соотношение вакцинированных и невакцинированных составляет 90% к десяти. Соответственно, у нас на 10% непривитых молодых приходится 70% смертей, а количество их в 10 раз меньше. Получатся, что в 9 раз чаще умирают непривитые молодые, чем привитые пожилые с хроническими заболеваниями.