Ті, хто не свистять, теж їх не бачать. А от вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані. Тому свистять про вакцинацію, а не про крокодилів.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 15:45
Re: Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...
Ті, хто не свистять, теж їх не бачать. А от вакциновані госпіталізуються і помирають в рази менше, ніж не вакциновані. Тому свистять про вакцинацію, а не про крокодилів.
Додано: Пон 24 січ, 2022 15:51
Вы, наверное, не вкурсе, но для подтверждения тезиса "вакцины спасли от тяжелых последствий" там "всякие ученые" проводят "всякие научные исследования" -- проверки в контрольных группах, вот это все...
Ну и "вести с полей" так сказать -- увы, многа букав, но я специально для вас болдом самое главное выделю:
Свист тут от крокодилов помог или что-то иное -- вопрос...
Додано: Пон 24 січ, 2022 16:04
По-разному. От карантина в отдельном коллективе, например, в виде школьного класса, до общего карантина во всей стране.
В начале 2020 года, грипп H1N1 (подтверждено тестами), в группе моего ребёнка в садике, отправил на больничный 27 детей из 30, некоторые из которых болели в тяжёлой форме, т.е. лежали в больнице под капельницами. Воспитательница получила тяжелую форму пневмонии, все переживали за неё, т.к. дела были совсем плохи.
При этом, кстати, карантин в группе не объявили. 3 оставшихся детей просто докинули в другую группу. Мой ребёнок болел этой гадостью за год до этого. Причём, это не какой-то коронавирус, который детей обходит стороной. Температура 39 несбиваемая у ребёнка
Так что, эпидемии были, есть и будут. Просто, именно на этой, всем миром решили распилить больше бабла, чем обычно, сначала продавая маски по $1 за штуку, а потом отвакцинировав всех экперимантальной вакциной, закупая её на уровне государства. Причём, я не пишу, что это не помогает, я пишу, что нет смысла надеятся только на эти средства, т.к. уже очевидно, что вакцинированные в больнички с тяжелыми случаями тоже попадают не редко
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 24 січ, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 16:12
Это когда было -- и в какой стране?
При всем при этом -- сейчас-то _во всех_ странах объявляют, что какбэ намэкаэт.
Додано: Пон 24 січ, 2022 16:18
В Украине. Далеко не один раз объявляли общий карантин. Про другие страны не знаю, тогда был информационный вакуум. Также само, как сейчас, уходишь в пятницу на выходные, а в субботу-воскресенье объявляют в новостях, что с понедельника уже карантин.
Если вы этого не помните, я не могу вам ничем помочь. В интернете вы скорее всего не найдёте информации за то время.
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:09
Я же спришивал не только _где_, но и _когда_. В интернете -- ок, не сохранилась информация, но в газетах же об этом писали?
Просто эсли про эти "общие карантины" помните _только вы_ -- тут есть варианты
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:32
Ничего не понял: про полный локдаун Украины -- написали _вы_. Но даже приблизительные года сего события должен вспоминать _я_? -- еще и вам доказывать, что такое было?
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